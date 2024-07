Niemcy wyłożyli kasę. Zainwestowali krocie w niszczyciela okrętów 3SM

Niemcy uwierzyły w pocisk 3SM Tyrfing. 650 mln euro na stole

Komisja budżetowa niemieckiego parlamentu (Bundestag) zatwierdziła właśnie finansowanie nowej broni w ramach wspólnego programu z Norwegią. Jego celem będzie opracowanie zaawansowanego pocisku przeciwokrętowego o nazwie „Tyrfing”. Jeśli jesteście co nieco zaznajomieni z mitologią nordycką, to wcale się nie mylicie. Ta nazwa rzeczywiście nawiązuje do magicznego miecza z mitologii nordyckiej, ale że bajki nie wszyscy lubią, pocisk określa się też mianem 3SM, a więc “Supersonic Strike Missile”.

3SM Tyrfing

Ten “Supersoniczny Pocisk Uderzeniowy” ma stanowić znaczące wzmocnienie sfery pocisków przeciwokrętowych, do których ma aktualnie dostęp zarówno Norwegia, jak i Niemcy. Wskazuje na to już planowana prędkość utrzymująca się pomiędzy poziomem Mach 2 a Mach 3 (to odpowiednio dwukrotność i trzykrotność prędkości dźwięku) oraz zasięg na poziomie od 800 do 1000 kilometrów. Takie są przynajmniej cele, bo poza tymi dwoma szczegółami, znacznie więcej wiadomo o finansowaniu i dążeniu do przekucia 3SM na rzeczywistość.

Pocisk NSM

Wiemy, że norweska firma Kongsberg Defence & Aerospace, która jest znana m.in. z produkcji Naval Strike Missile (NSM), będzie liderem programu, a niemieckie firmy Diehl i MBDA Germany będą miały istotne obowiązki w zakresie rozwoju. Niemiecki rząd przeznaczy łącznie około 650 milionów euro na rozwój 3SM Tyrfing do 2033 roku, a aktualnie finansowanie jest zabezpieczone do 2027 roku dzięki specjalnemu funduszowi wojskowemu „Sondervermoegen”, który został utworzony w 2022 roku. Dodatkowe środki od 2028 roku będą już wymagały alokacji z regularnego budżetu obronnego Niemiec.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podpisanie kontraktu na rozpoczęcie fazy rozwoju będzie miało miejsce do końca drugiego kwartału bieżącego roku. Finalnie pocisk ma być gotowy do wejścia na służbę do 2035 roku i wedle głównych założeń, będzie skuteczny bez względu na warunki pogodowe, doczeka się niezawodnego łącza danych, zaawansowanego systemu naprowadzania oraz głowicę o regulowanej sile rażenia. Pocisk będzie mógł zwalczać nie tylko cele morskie, ale też lądowe, a nadal nie jest jasne, czy będzie wystrzeliwany z systemów pionowego startu (VLS) czy z dedykowanych wyrzutni pokładowych.