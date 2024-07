Flagowy tablet OnePlus Pad 2 nadchodzi. Poznaliśmy jego specyfikację

Specyfikacja OnePlus Pad 2 potwierdza, że będzie to inny model z nową nazwą

Rynek tabletów nie jest może zbytnio ekscytujący, jednak pojawiają się na nim regularnie ciekawe modele i to nie tylko od Apple’a czy Samsunga. OnePlus Pad, który debiutował na początku zeszłego roku, bardzo szybko zyskał uznanie użytkowników, dlatego z niecierpliwością czekaliśmy na jego następcę, jednak jak do tej pory nie pojawiały się żadne konkrety dotyczące premiery OnePlus Pad 2. Na szczęście kilka dni temu firma ogłosiła, kiedy powinniśmy się go spodziewać. Teraz natomiast do sieci wyciekła specyfikacja tego modelu i zgodnie z oczekiwaniami – jest znajoma.

Czytaj też: OnePlus szykuje duże wydarzenie. Nord 4 nie będzie jedyną nowością, jaką dostaniemy

Jeśli śledzicie na bieżąco poczynania producenta, to zapewne nie umknęło wam kilka niedawnych premier, jakie miały miejsce w Chinach. Jedną z nich był tablet OnePlus Pad Pro, który zgodnie z doniesieniami, pojawi się na globalnym rynku pod nazwą OnePlus Pad 2. Teraz znany leaker Ishan Agarwal przybliżył nam specyfikację nadchodzącego tabletu, co potwierdza plotki o rebrandingu. Nie jest to niczym dziwnym, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że podczas wydarzenia zobaczymy jeszcze inne przykłady takiego działania, a OnePlus Nord 4, będący przemianowanym Ace 3v, jest tego świetnym przykładem.

OnePlus Pad

Wracając do najważniejszego – sprawdźmy, co zaoferuje nam nadchodzący Pad 2. Sercem tego tabletu będzie układ Snapdragon 8 Gen 3 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowie pojemny akumulator 9510 mAh z szybkim ładowaniem SUPERVOOC 67 W. Do naszej dyspozycji będzie 12,1-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 3000 x 2120 pikseli, odświeżaniu 144 Hz i szczytowej jasności 900 nitów. Do tego na pokładzie pojawi się też Dolby Vision oraz 6 głośników, co na pewno uprzyjemni chwile spędzane na oglądaniu filmów czy graniu. Po stronie aparatów mamy 13-megapikselowy aparat z tyłu i kamerkę do selfie 8 Mpix.

Czytaj też: Znamy cenę Galaxy Ring. Tanio nie będzie

Jak widać, OnePlus pójdzie mocno do przodu, zwłaszcza jeśli chodzi o chipset, bo (wciąż) flagowiec od Qualcomma stanowi duży kontrast z Dimensity 9000, napędzającym oryginalnego tableta producenta. W dodatku OnePlus Pad 2 został już nazwany „najpotężniejszym tabletem z Androidem”, co nie mija się z prawdą, bo obecnie żaden inny sprzęt tego typu nie jest wyposażony w chipset Snapdragon 8 Gen 3. Ponadto nieco powiększono ekran – z 11,6” do 12,1”, jednak sam rozmiar nie powinien ulec większej zmianie, ponieważ OnePlus zdecydował się na zmniejszenie ramek dookoła wyświetlacza. Sam panel to wciąż IPS LCD, a szkoda, bo po cichu liczyliśmy na OLED.

Czytaj też: OnePlus Nord 4 nie będzie kopią innego modelu. Przynajmniej nie na zewnątrz

OnePlus Pad 2, OnePlus Nord 4, OnePlus Watch 2R I OnePlus Buds Pro 3 zadebiutują za nieco ponad tydzień, a dokładnie 16 lipca. Spodziewam się, że do tego czasu firma ogłosi nam niejedno, a nawet jeśli nie, to przecieki nie zostawią tych urządzeń w spokoju.