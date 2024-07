Zanim pojawi się nowy Galaxy Watch, Samsung zdradza szczegóły niektórych ulepszeń

Podczas środowego wydarzenia Galaxy Unpacked zobaczymy m.in. Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra

Dwa nowe zegarki – w tym jeden do tej pory niewidziany w ofercie producenta – będą oferować kilka ulepszeń, choć oczywiste jest, że najwięcej z nich trafi na pokład Galaxy Watch Ultra, czyli pierwszego ultrasmartwatcha od Samsunga. Będzie on rywalizować z Apple Watch Ultra czy Huawei Watch Ultimate, więc oczekujemy po nim bardzo wiele. Chociaż specyfikacja obu zegarków zdążyła już trafić do sieci, to tak naprawdę ich oficjalne możliwości poznamy dopiero za dwa dni, 10 lipca. Okazuje się jednak, że nie na wszystko musimy czekać, bo Samsung postanowił wykorzystać czas przed premierą, by przybliżyć nam jedno z ulepszeń, jakie przygotował w tym roku dla swoich smartwatchy.

Mowa o ulepszonym sensorze BioActive. Obecna wersja, dostępna w Galaxy Watch 6, to tak naprawdę pojedynczy chip, integrujący w sobie trzy sensory, odpowiadające za:

Optyczny pomiar tętna — mierzenie pulsu za pomocą świateł LED oraz fotodiod.

EKG (elektrokardiogram) – rejestrowanie sygnałów elektrycznych serca, co pozwala na wykrywanie niektórych nieprawidłowości w jego pracy.

Bioimpedancję elektryczną (BIA) – badanie składu ciała poprzez wysyłanie niewielkich prądów i analizowanie ich przepływu.

Przygotowana przez producenta wersja ma zapewnić dokładniejsze pomiary stanu naszego organizmu, co umożliwi wdrożenie przewidujących i zapobiegawczych funkcji, takich jak Advanced Glycation End Products (AGEs) Index. Jest to wskaźnik zdrowia metabolicznego i biologicznego starzenia, na który wpływa nas styl życia i nawyki żywieniowe. Będzie on wykorzystywany do śledzenia poprawy naszej kondycji fizycznej w miarę zmiany schematu. To tylko jedna z nowych funkcji, ale pozostałe Samsung będzie trzymał w tajemnicy aż do wydarzenia Galaxy Unopacked.

Sam sensor przeszedł też gruntowny remont, dostając więcej diod LED w różnych kolorach (niebieski, żółty, fioletowy, a nawet ultrafioletowy, oprócz znanych świateł zielonych, czerwonych i podczerwonych). Inżynierowie zoptymalizowali też rozmieszczenie każdej diody. Światło z nich wychwytywane jest przez również ulepszone fotodiody o dwukrotnie większej wydajności niż te znajdujące się w poprzedniej wersji sensora.

Co nam to da? Z perspektywy zwykłego użytkownika ważne jest to, że przygotowane przez południowokoreańskiego giganta ulepszenia przełożą się na dokładniejszy pomiar tętna, ciśnienia krwi, natlenienia krwi, jakości snu i poziomu stresu. Nowy sensor zapewni też o 30% wyższą dokładność pomiaru tętna podczas intensywnych treningów.