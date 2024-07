Potęga prędkości dźwięku w rękach USA. Teraz czas na najważniejsze

Erinyes przetestowany. Kratos Defense osiągnęło wyjątkowy kamień milowy

Firma Kratos Defense & Security Solutions niedawno osiągnęła znaczący kamień milowy dzięki udanemu lotowi testowemu swojego pojazdu hipersonicznego Erinyes. Ten osiągnął imponującą szybkość, rozpędzając się do pięciokrotności prędkości dźwięku (Mach 5 – 5963 km/h) podczas swojego inauguracyjnego lotu. To osiągnięcie podkreśliło nową zdolność platformy do szybkich eksperymentów hipersonicznych głównie na potrzeby Departamentu Obrony USA. Jednak ten lot testowy ukryty pod nazwą Hypersonic Test Bed-1 (HTB-1) był czymś więcej niż tylko samym testem prędkości. Podczas HTB-1 zebrano bowiem również kluczowe dane do wielu eksperymentów, dostarczając cennych informacji do walidacji projektów i oceny nowych technologii hipersonicznych.

System Erinyes został opracowany w zaledwie trzy lata, a jego budżet był dosyć skromny, jak na standardy USA, bo nie wynosił nawet 15 milionów dolarów. Zastrzyk gotówki był jednak kluczowy dla firmy Kratos, aby przyspieszyć proces projektowania i budowania, a tym samym obniżyć wysokie koszty i długie czasy rozwoju obecnych produktów do testów hipersonicznych. Dlatego ostatni sukces Erinyes w testach stanowi znaczący postęp w technologii pojazdów hipersonicznych. Zwłaszcza że czas rozwoju i efektywność kosztowa tego systemu jest fenomenalna. Przede wszystkim dlatego, że tradycyjne systemy hipersoniczne często wymagają długotrwałych faz badawczo-rozwojowych, które czasami trwają ponad dekadę i pożerają setki milionów dolarów. Ta efektywność kosztowa i czasowa jest kluczowa, ponieważ umożliwia częstsze oraz bardziej elastyczne praktyczne testowanie, pozwalając na szybkie iteracje i udoskonalanie technologii hipersonicznych.

Ostatnie osiągnięcie prędkości Mach 5 przez Erinyes stawia go w konkurencyjnej pozycji na rynku innych pojazdów hipersonicznych pokroju X-51 Waverider. Zwłaszcza przez wspomnianą efektywność kosztową i czasową. Ta sprawia, że Erinyes może być wszechstronnym i cennym zasobem w dziedzinie hipersonicznej, który zaliczył już sprawdzian co do ekstremalnego ciepła i naprężeń aerodynamicznych przy prędkości Mach 5. Zdolność do wytrzymania tych warunków opiera się na zaawansowanych materiałach i innowacyjnych cechach konstrukcyjnych, czyli ochronie termicznej, aerodynamice oraz integralności strukturalnej.

Co ciekawe, firmie Kratos udało się też tchnąć w Erinyes wysoką manewrowość przy dużych prędkościach. Wszystko dzięki aerodynamicznemu kształtowi, który minimalizuje opór i zwiększa stabilność oraz powierzchniom sterującym umożliwiającym pojazdowi zmianę kierunku, regulację wysokości i wykonywanie manewrów, co zostało dopracowane i następnie potwierdzone przeróżnymi symulacjami komputerowymi, a ostatnio nawet wspomnianym lotem. Ten ustawił zresztą Kratos na dobrej pozycji do dalszych osiągnięć na rynku hipersonicznym, bo zademonstrował nie tylko wykonalność systemu Erinyes, ale także zdolność firmy do dostarczania innowacyjnych rozwiązań w sposób efektywny i kosztowy.

W 100% udany lot hipersonicznego pojazdu Erinyes firmy Kratos przy współpracy z naszymi partnerami z MDA i Marynarki Wojennej jest przykładem podejścia Kratos. To polega na byciu pierwszym na rynku z wiodącymi systemami i produktami technologicznymi, co przyspiesza harmonogramy rozwoju i dostaw, a jednocześnie znacznie obniża koszty. Programy rozwoju systemów rakietowych i hipersonicznych Kratos są przygotowane do zrewolucjonizowania rynku dzięki przystępnym i istotnym systemom, a spodziewamy się, że franczyza hipersoniczna Kratos, a w tym Erinyes, Zeus, Oriole i inne systemy, będzie kluczowym elementem naszego oczekiwanego przyszłego wzrostu organicznego. Teraz Kratos koncentruje się na rozszerzaniu bazy przemysłowej bezpieczeństwa narodowego USA, zwiększaniu konkurencji, obniżaniu kosztów i dostarczaniu znaczącej wartości wszystkim interesariuszom Kratos, a w tym MDA, Marynarce Wojennej USA i innym klientom rządowym. Kratos od dekad służy amerykańskiej społeczności hipersonicznej poprzez nowatorskie testy systemów i pojazdów. – powiedział Eric DeMarco, prezes i dyrektor generalny Kratos, w komunikacie prasowym.

W miarę jak wyścig o dominację hipersoniczną trwa, zdolność do szybkiego rozwoju i testowania nowych technologii będzie kluczowa. Nie tylko dla sektora wojskowego, który wręcz marzy o hipersonicznych pociskach, ale też komercyjnego.