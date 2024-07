Wiadomości Google jak Snapchat. Pojawia się kolejna rozrywkowa funkcja

Wiadomości Google dostają filtry do robienia selfie

Google dba, by aplikacja Wiadomości, z której miliony osób wysyłają wiadomości RCS, była atrakcyjna do użytku. Niedawno zintegrowano ją z Gemini, a w międzyczasie pojawiło się tam wiele innych opcji, najczęściej bardzo przydatnych. Zwykle są to narzędzia służące ulepszaniu komunikacji, co zapewne docenia każdy użytkownik, wykorzystujący apkę do kontaktów z bliskimi. Niedawno też dowiedzieliśmy się, że gigant w końcu pracuje nad wyeliminowaniem jednego z największych problemów Wiadomości Google – drastycznego spadku jakości zdjęć wysyłanych przez RCS. Mimo że nowy standard pozwala na przesyłanie fotografii w znacznie wyższej jakości, to jakimś cudem w tym komunikatorze było to niemożliwe. Dobrze wiedzieć, że zostanie to wkrótce naprawione.

Czytaj też: Możesz sprawdzić Mapy Apple w internecie. Ale nie działają na każdej przeglądarce

To ulepszenie przyda się zapewne wszystkim, którzy będą chcieli skorzystać z innej, opracowywanej właśnie nowości – filtrów dodanych do aparatu w aplikacji. Znajdziemy je w interfejsie użytkownika, gdzie odpowiednia ikona pojawi się po lewej stronie spustu migawki. Na początku do wyboru będzie dziewięć filtrów, które nałożymy na zdjęcia lub filmiki. Google pozwoli nam zmienić się w królika lub dinozaura, dokonać podstawowego retuszu fotki, czy też dodać sobie kapelusz. Nic specjalnego, ani odkrywczego, chociaż można się spodziewać, że z czasem opcji będzie tu więcej.

Czytaj też: Firefox 128 dostaje poprawkę, która likwiduje niezwykle irytujący problem

Wiadomości Google oferować więc będą funkcjonalność rodem ze Snapchata i choć trudno powiedzieć, by było to coś, bez czego nie możemy żyć, zapewne znajdzie się sporo entuzjastów tego dodatku. Jak to zwykle bywa, takie ulepszenia znajdują grono odbiorców, którzy chętnie będą z tego korzystać. Filtrów użyjemy zarówno do zdjęć, jak i do nagrywania filmików. To kolejna, po Selfie GIF funkcjonalność skupiona raczej na zapewnieniu rozrywki użytkownikom, a to również jest istotne, by utrzymać ich zainteresowanie apką.

Czytaj też: Bixby Lite – inteligentny asystent głosowy otrzymuje wersję polską

Na razie jednak nie wiemy, kiedy filtry trafią do aplikacji. Wydaje się, że obecnie trwają testy funkcji i to dość ograniczone, bo nie wszyscy użytkownicy mający zainstalowaną wersję beta Wiadomości Google, mogą z niej korzystać. Jeśli podczas prac nie wyjdą żadne problemy, gigant z Mountain View zapewne niedługo ogłosi dodanie tej opcji do aplikacji.