Tak buduje się wojskową potęgę. Hipersoniczny sukces Armii USA

Testy Dark Eagle ruszyły. Armia USA zaliczyła kamień milowy w dziedzinie pocisków hipersonicznych

Armia USA niedawno przeprowadziła znaczący test swojego hipersonicznego pocisku Dark Eagle podczas ćwiczeń Resolute Hunter 24-2 na Naval Air Station Fallon w stanie Nevada. Ćwiczenia te miały na celu zintegrowanie hipersonicznej broni dalekiego zasięgu z siłami USA oraz służbami wywiadowczymi sojuszu Five Eyes, który obejmuje Wielką Brytanię, Kanadę, Australię i Nową Zelandię. Opracowany przez gigantów obronnych Lockheed Martin i Northrop Grumman, hipersoniczny pocisk Dark Eagle stanowi skok w technologii pocisków dzięki zdolności do poruszania się z prędkością przekraczającą pięciokrotność prędkości dźwięku i trafiania w cele oddalone o 3000 kilometrów.

Hipersoniczny pocisk Dark Eagle został zaprojektowany po to, aby wsadzić do arsenału USA połączenie niespotykanej prędkości, zasięgu i precyzji. Jego zdolność do przekraczania Mach 5 (pięciokrotność prędkości dźwięku) pozwala mu szybko dotrzeć do celów, znacznie skracając czas dostępny dla przeciwników na jego wykrycie i reakcję. Dzięki zasięgowi do 3000 kilometrów pocisk może zaatakować cenne cele z dużej odległości, a jego zdolności integracyjne umożliwiają współpracę z różnymi jednostkami bojowymi i systemami dowodzenia, zapewniając elastyczność operacyjną i responsywność w czasie rzeczywistym.

Jak Dark Eagle wypada na tle innych pocisków o podobnym potencjale? Na pierwszy rzut oka jego główną konkurencją jest domniemany rosyjski pocisk Avangard, który może osiągnąć prędkości do 20 Mach i ma zasięg około 6000 kilometrów, a jest zaprojektowany głównie do przenoszenia głowic nuklearnych. Amerykańskie dzieło przewyższa jednak chiński DF-ZF, który wedle zapewnień porusza się z prędkościami między Mach 5 a Mach 10, uderza w cele oddalone o od 1200 do 2400 kilometrów, a do tego jest zdolny do przenoszenia zarówno konwencjonalnych, jak i nuklearnych głowic.

Armia USA planuje wdrożyć Dark Eagle na służbę w ciągu najbliższych lat, a niedawne ćwiczenia takie jak Resolute Hunter 24-2 są kluczowymi krokami w tym kierunku. Ćwiczenia te mają na celu nie tylko przetestowanie wydajności pocisku, ale również zapewnienie jego skutecznej integracji z aktualnymi systemami i procedurami. Kiedy już wejdzie do użytku wojskowego, to zapewni Amerykanom wyjątkowy pocisk średniego zasięgu, który po wdrożeniu będzie kluczowym zasobem w zwalczaniu najważniejszych celów wroga. System obejmuje mobilną wyrzutnię z dwoma kanistrami, z których każdy zawiera pocisk i wspólny hipersoniczny korpus ślizgowy (C-HGB). Po wystrzeleniu pocisku pierwsze skrzypce odgrywa rakieta, która wynosi korpus ślizgowy na dużą wysokość, a następnie odczepia się od niego, pozwalając C-HGB ślizgać się kontrolowanym lotem do celu z prędkościami dochodzącymi do 17 Mach, a więc porównywalnymi z prędkością ponownego wejścia statku kosmicznego w atmosferę.

W ogólnym rozrachunku pociski hipersoniczne takie jak Dark Eagle oferują kilka strategicznych zalet w porównaniu z tradycyjnymi pociskami balistycznymi. Przemieszczają się na niższych wysokościach i mogą manewrować w locie, co sprawia, że są trudniejsze do wykrycia i przechwycenia. Ta manewrowość pozwala na precyzyjne uderzenia, redukując szkody uboczne i zwiększając szanse na sukces misji. Zdolność do unikania obrony przeciwlotniczej i możliwość przeprowadzania szybkiego uderzenia, czynią pociski hipersoniczne potężnym dodatkiem do każdego arsenału wojskowego. Ponadto wszechstronność pocisków hipersonicznych pozwala na ich wystrzelenie z różnych platform, w tym z lądu, morza i powietrza, ale Dark Eagle jest akurat zarezerwowany wyłącznie do wyrzutni naziemnych.