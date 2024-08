Chiny mają największego na świecie dronowca. Okręt typu 076 to znak nowej ery

Chiny budują kolosa. Typ 076 będzie największym na świecie okrętem desantowym

Powietrzna potęga na pokładzie okrętów to niezmiennie niezastąpiony element prowadzenia wojen. Lotnictwo może bowiem zwalczać wrogą marynarkę, kontrować wrogie lotnictwo i wreszcie przeprowadzać ataki na cele lądowe, kiedy już przebije się przez kilka warstw przeciwlotniczych systemów obrony. Przyzwyczailiśmy się już do wielkich lotniskowców z załogowymi samolotami, ale w dobie zachwytu bezzałogowcami powietrznymi, pewne było, że i w tym kierunku skręcą światowe potęgi, choć tak naprawdę już Turcja stworzyła pierwszego oficjalnego dronowca, ale było to bardziej ratowanie sensu okrętu, niż pierwotny zamiar.

Ciągły rozwój dronów latających jest powiązany z ich przeogromnym potencjałem bojowym, który to zresztą rośnie wraz z opracowywaniem coraz bardziej zaawansowanych bezzałogowców. Chiny w tym wyścigu również biorą udział i dlatego najwyraźniej uznały, że skonstruowanie pierwszego na świecie okrętu dedykowanego dronom będzie dobrą decyzją ku zrewolucjonizowaniu swoich bojowych możliwości. Tego typu okręt jest mniejszy od lotniskowców i koncentruje się na umożliwianiu operowania z pokładu dronom, a więc zwykle mniejszych, a tym samym mniej wymagających co do warunków startowania i lądowania platform lotniczych. Ciągle jednak będzie mógł operować również z załogowymi samolotami.

Najnowsze zdjęcia satelitarne z bazy stoczniowej na wyspie Changxing ukazują znaczące postępy w budowie tego ogromnego okrętu, który ma stać się przełomem dla chińskiej marynarki. Kiedy już zostanie zbudowany, będzie nosił tytuł największego na świecie okrętu desantowego i dronowca. Jego ukończony już w dużym stopniu pokład lotniczy mierzy około 260 metrów długości i 52 metry szerokości, co przekłada się na powierzchnię ponad 13500 metrów kwadratowych. Ta wielkość przewyższa zarówno amerykańskie okręty desantowe typu America, jak i japońskie lotniskowce śmigłowcowe typu Izumo. Jego kluczową cechą jest z kolei system katapult przypominający EMALS (system elektromagnetyczny) zaprojektowany do startu samolotów o stałych skrzydłach, co stanowi zdolność tradycyjnie zarezerwowaną dla lotniskowców z płaskim pokładem.

Sam rozwój okrętu typu 076 odzwierciedla strategiczne dążenie Chin do zwiększenia zdolności projekcji siły morskiej. Jako największy na świecie okręt desantowy, odegra kluczową rolę w rozszerzaniu zasięgu i wpływów militarnych Chin, a to szczególnie w regionach spornych, takich jak Morze Południowochińskie.