Tani i wydajny, a do tego bezemisyjny. Ten nowy elektryczny motocykl zachwyca nie bez powodu

Trzynowe elektryczne motocykle od Ola Electric. Najtańszy z nich może wiele nawywijać

Wysokie osiągi i niska cena. Połączenie niemożliwe? No cóż, Chińczycy udowadniają już od dawna, że nie (często kosztem trwałości), więc nie możemy się dziwić, że podobnie swoje nowe produkty reklamuje indyjska firma Ola Electric. Nie jest to wcale przesada, bo jej motocykle elektryczne z nowej rodziny Roadster oferują połączenie imponujących osiągów oraz przystępności cenowej, odznaczając się tym samym wysokim potencjałem co do wprowadzenia srogich zawirowań na rynku. Zwłaszcza że bez względu na wariant i wersje, są one wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, takie jak ostrzeganie przed kolizją, system kontroli trakcji, który zapobiega poślizgom i poślizgom, a także zautomatyzowany system, który zapobiega np. niechcianemu podciągnięciu jednego z kół w górę. Dodatkową zaletą jest zintegrowany system ogrzewania/chłodzenia kierownicy i siedzenia.

Zaprezentowana właśnie rodzina motocykli Roadster składa się z wielu modeli, ale zacznijmy od najważniejszego podziału na trzy główne warianty: standardowego Roadster, Roadster X oraz najbardziej zaawansowanego Roadster Pro, różniących się osprzętem i układem napędowym. Każdy z nich różni się zestawem funkcji i charakterem, aby możliwie najlepiej wpisywać się w wymagania użytkowników, którzy mogą szukać czegoś zarówno z myślą o dojeżdżaniu do pracy, jak i szaleństw po godzinach. Gdyby tego było mało, firma przewidziała też trzy wersje podstawowego Roadstera oraz Roadstera X, oznaczając je liczbami, które oznaczają pojemność ich akumulatorów w kWh.

Najdroższym modelem jest Roadster X za 2800 euro, którego połączenie 52-kW silnika i 16-kW akumulatora jest w stanie zapewnić użytkownikowi zasięg do nawet 579 km w trybie eco i rozpędzić go do 194 km/h. Podobnie jak model Roadster 6, ma jednocześnie do zaoferowania podwójnie szprychowane felgi aluminiowe z hamulcami tarczowymi, tylne zawieszenie z pojedynczym amortyzatorem, system brake-by-wire oraz zamontowany na kierownicy 6,8-calowy ekran dotykowy TFT z łącznością 5G/Wi-Fi. Najtańszy model to z kolei Roadster X dostępny od 850 euro, który w najbardziej zaawansowanym wydaniu 4.5 pozwala rozwijać prędkość do 124 km/h i przejechać do 200 km na jednm ładowaniu.

Jednym z najbardziej godnych uwagi aspektów rodziny elektrycznych motocykli Roadster jest jej przystępność cenowa. Pomimo oferowania wysokowydajnych funkcji typowych dla droższych motocykli, Ola Electric udało się utrzymać ceny w zasięgu szerokiej publiczności. Standardowy Roadster zaczyna się od około 1250 euro, okrojony Roadster X od 850 euro, a flagowy Roadster Pro od około 2850 euro, co sprawia, że rodzina Roadsterów od Ola staje się atrakcyjną opcją dla motocyklistów, którzy chcą przesiąść się na motocykle elektryczne bez zbytniego nadwyrężania budżetu.