Ma więcej cylindrów niż twój samochód. Motocykl Souo S2000 GL zaskakuje

Marzenie czy zabawka dla nielicznych? Motocykl Souo S2000 GL zadebiutował

Zwykle naszą uwagę przyciągają albo technologicznie zaawansowane, albo szczególnie szybkie jednoślady, ale tym razem w grę wchodzi coś innego. Motocykl Souo S2000 GL jest wyjątkowy dlatego, że ma więcej cylindrów niż samochody większości z nas, bo jego silnik złożony z dwóch czterocylindrowych jednostek o pojemności litra zapewnia kierowcy dostęp do imponującej 2-litrowej i 8-cylindrowej potęgi. Ta unikalna konfiguracja ma zapewniać aż 400 koni mechanicznych mocy, co czyni Souo S2000 GL jednym z najmocniejszych turystyków dostępnych na rynku.

Z jednej strony można mieć obawy co do tego, czy motocykl Souo S2000 GL będzie odpowiednio dobry, jako że to debiut firmy GWM w tym sektorze, ale co do tego możemy być raczej spokojni. Ta firma sprzedała bowiem w 2023 roku aż 1,4 mln pojazdów, a jej wejście na rynek zmotoryzowanych jednośladów jest jedynie dobrze przemyślaną częścią szerszej strategii dywersyfikacji i rozszerzenia obecności rynkowej. Co ciekawe, Souo S2000 GL został zaprojektowany jako bezpośredni konkurent dla podobnego motocyklu Gold Wing, ale przewyższa go liczbą cylindrów i ponoć również lepszą ośmiobiegową skrzynią DCT oraz funkcją automatycznego parkowania EPB.

Jedną z wyróżniających cech Souo S2000 GL jest trójwarstwowe przednie zawieszenie z wielostopniową regulacją elektronicznego tłumienia wstrząsów, co stanowi przejaw czerpania z najlepszych aktualnie technologii na rynku motocykli. Nie brakuje też w nim szeregu cennych dodatków pokroju systemu dźwiękowego wyższej jakości, podgrzewanych manetek i siedzenia, elektronicznego hamulca postojowego, automatycznych reflektorów, 12,3-calowego ekranu dotykowego, wykrywaniem martwego pola czy wielkich bagażników o pojemności aż 118 litrów. Dorzucając do tego wspomniane wyróżniki technologiczne, Souo S2000 GL wypada bardzo korzystnie na tle konkurencji pokroju BMW K1600 GT, Indian Pursuit, czy Harley-Davidson Ultra Limited. Przynajmniej na papierze.

Na chwilę obecną cena Souo S2000 GL nie została ogłoszona, ale biorąc pod uwagę zaawansowane funkcje i potężny silnik, oczekuje się, że będzie raczej droższy niż tańszy.