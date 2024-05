Motocyklowa rewolucja. Firma BMW pokazała “magiczny przycisk”

BMW Motorrad zaprezentowało rewolucyjny system zmiany biegów dla motocyklów

Można powiedzieć, że po stworzeniu elektrycznych motocyklów i ciągłym utrzymywaniu wysokiej pozycji na rynku, tym razem BMW Motorrad ponownie umocniło swoją pozycję na czele innowacji motocyklowych dzięki swojemu Asystentowi Automatycznej Zmiany Biegów (ASA). Ten ma na celu zdefiniowanie na nowo charakteru jazdy na motocyklu, a to przez oferowanie połączenia manualnej i automatycznej skrzyni biegów w formie duetu, którego można dowolnie “przełączać” i to za naciśnięciem przycisku na kierownicy.

Technologia ASA integruje zaawansowany system komputerowy z elektromechanicznymi siłownikami do kontrolowania sprzęgła i skrzyni biegów motocykla. Taka konfiguracja umożliwia płynniejsze, szybsze i bardziej precyzyjne zmiany biegów nawet przy prędkości rzędu 200 km/h względem tego, co może osiągnąć typowy motocyklista, a to zwiększa zarówno wydajność napędu, jak i ogólne bezpieczeństwo jazdy. Najlepsze sprowadza się jednak do wspomnianego “magicznego przycisku”.

Ten przycisk pozwala motocyklistom przełączać się między trybami manualnej i automatycznej skrzyni biegów. Innymi słowy, BMW Motorrad opracowało technologię, która łączy manualną i automatyczną skrzynię biegów, zapewniając możliwość wybrania jednej lub drugiej bez wizyty w warsztacie. Motocykliści będą więc mogli albo cieszyć się jazdą, albo uprościć ją w możliwie najwyższym stopniu.

Gdyby tego było mało, technologia ASA jest również ukierunkowana na spełnienie przyszłych norm emisji, ale na tę chwilę nie znamy szczegółów co do dostępności, cen i modeli, które będą wyposażone w tę technologię. Pewne jest jednak, że łącząc najlepsze aspekty manualnych i automatycznych skrzyń biegów, ASA od BMW Motorrad może zapoczątkować trend, ustanawiając nowy standard w branży motocyklowej, a w ślad tego mogą pójść inni producenci.