Z Gdańska do Zakopanego i jeszcze dalej. Największy elektryczny motocykl zachwyca zasięgiem

Tajlandzka firma Felo zaprezentowała TOOZ, czyli największy elektryczny motocykl na świecie

Podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Bangkoku firma Felo zaprezentowała światu TOOZ, czyli największy na świecie motocykl elektryczny, który w pewnym stopniu rewolucjonizuje sektor tych jednośladów. Pomijając wyróżniające się rozmiary motocykl TOOZ, zachwyca przede wszystkim swoim rozbudowanym napędem elektrycznym.

Na wspomniany napęd składa się objęty ciągle tajemnicą silnik oraz 700-V akumulator o pojemności 35 kWh, a więc duet, który ma pozwalać jednośladowi w osiąganiu prędkości maksymalnej na poziomie 200 km/h i pokonywaniu dystansów rzędu nawet 720 kilometrów na jednym ładowaniu złączem TYPE2. Przynajmniej wedle procedury testowej CLTC, która zauważalnie różni się od WLTP, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Samo ładowanie od 20 do 80 procent przy odpowiednio szybkiej ładowarce ma trwać około 20 minut.

TOOZ to jednak również motocykl pełen technologicznych bajerów, bo system monitorowania ciśnienia w oponach, ABS, system kontroli trakcji, opcjonalną 8-litrową lodówkę w sakwie, 12-calowy wyświetlacz TFT w formie deski rozdzielczej dla funkcji infotainment czy możliwość połączenia się ze smartfonem. Wspomniany akumulator wspiera też technologię V2L, co oznacza tyle, że może pełnić funkcję domowego magazynu energii po wpięciu go do sieci energetycznej.

Premiera Felo TOOZ jest poniekąd świadectwem potencjału motocykli elektrycznych, które stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych motocykli spalinowych, łącząc ekologiczne zacięcie z wysokimi osiągami i innowacjami technologicznymi. Dlatego właśnie ten model to nie tylko kolejny motocykl na rynku. To wręcz zwiastun przyszłości mobilności elektrycznej, ucieleśniający połączenie osiągów, technologii i zrównoważonego rozwoju, ale z ogłaszaniem rewolucji lepiej poczekać na ogłoszenie wszystkich szczegółow, dostępności oraz cen.