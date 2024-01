Ten motocykl z MIT jest przyszłością! Nie generuje emisji i jest na wodór

Zespół specjalistów zafascynowanych bezemisyjnymi pojazdami podjął niezwykłe wyzwanie, przekształcając motocykl Ducati 900SS w pojazd napędzany ogniwem paliwowym wodoru. Ten innowacyjny projekt nie tylko eksploruje potencjał wodoru jako źródła paliwa, ale także zachęca do współpracy wszystkich chętnych. Jest bowiem dostępny dla każdego w ramach otwartego źródła dla rozwoju technologii wodoru w motoryzacji.

Projekt, rozwijający się przez około rok, rozpoczął się od motocykla Ducati Supersport z 1999 roku. Wizją zespołu było stworzenie unikalnego pojazdu bezemisyjnego, w którym funkcjonalność miała pierwszeństwo nad estetyką, a wykorzystanie wodoru było podstawą. Dlatego właśnie usunięto tradycyjny silnik spalinowy i wszystkie związane z nim elementy, pozostawiając jedynie okrojoną ramę z niezbędnymi elementami, takimi jak kierownica, hamulce i zawieszenie.

Następnie zespół zamiast tradycyjnej jednostki napędowej zainstalował w swoim motocyklu elektryczny silnik z małym akumulatorem i bezpośrednim napędem łańcuchowym na koło tylne. Ten układ elektryczny pełnił rolę głównego źródła napędu pojazdu, ale aby zwiększyć zasięg pojazdu i zbadać potencjał wodoru, zintegrowano w nim dodatkowo ogniwko paliwowe Doosan, które ciągle pozyskuje energię z cylindra z gazem zamontowanego pod tylnym ogonem motocykla.

O ile nam wiadomo, stworzyliśmy pierwszy motocykl z ogniwem paliwowym, który jest w pełni dostępny jako platforma open source, starannie udokumentowany, przetestowany i opublikowany na świecie. Nikt inny nie opracował motocykla do tego stopnia, co sprawia, że jest to platforma, którą inni mogą potencjalnie rozwijać i wykorzystywać do przyszłych badań

– pochwalił się Aditya Mehrotra.