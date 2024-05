Jednośladowa rewolucja. Pierwszy motocykl na CNG obniży rachunki o 65%

Rewolucja na dwóch kołach, czyli pierwszy na świecie motocykl na CNG

Bajaj Auto, czyli jeden z przodujących producentów motocykli w Indiach, zamierza zaprezentować w czerwcu tego roku pierwszy na świecie produkcyjny motocykl napędzany sprężonym gazem ziemnym (CNG). Ten model obiecuje zreformować przemysł motocyklowy, oferując jeszcze bardziej ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych silników benzynowych. Wszystko przez to, że CNG uzyskuje się przez sprężenie gazu ziemnego do mniej niż 1% jego objętości przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym. Ze względu na czyste spalanie, CNG redukuje niepożądane emisje takie jak tlenek węgla, dwutlenek węgla i niemetanowe węglowodory znacząco w porównaniu z silnikami benzynowymi.

Czytaj też: Z Gdańska do Zakopanego i jeszcze dalej. Największy elektryczny motocykl zachwyca zasięgiem

Chociaż CNG jest powszechnie używany w autobusach i ciężarówkach, gdzie jest ceniony za niższe zanieczyszczenia i opłacalność w ciągu eksploatacji, to jego udział w mniejszych pojazdach jest nikły. Firma Bajaj Auto może to zmienić, co zapowiadała już w listopadzie 2023 roku, kiedy to wspominała o swoich prototypach, które odznaczają się 75-procentową redukcją emisji CO2 oraz potencjalnym obniżeniem kosztów ponoszonych na paliwo o 50-65 procent, a każdy z nas chyba przyzna, że wydawanie 350 złotych zamiast 1000 zł na paliwo w miesiącu, to już spora oszczędność.

Czytaj też: Ten motocykl z MIT jest przyszłością! Nie generuje emisji i jest na wodór

Chociaż szczegóły dotyczące modelu produkcyjnego są ograniczone, spekulacje oparte na prototypach sugerują, że nadchodzący motocykl na CNG może być wyposażony w silnik o pojemności 0,11 lub 0,125 litra, 17-calowe koła z oponami bezdętkowymi 80/100, półcyfrowy panel przyrządów, teleskopowe widełki, tylny amortyzator i reflektory LED. Wszystko to okraszone ciekawym projektem i designem, a potencjalnie nawet dwupaliwowym systemem, aby ułatwić przejście z benzyny na CNG.

Czytaj też: Elektryczny motocykl, na który wielu czekało. S2 Del Mar to dzieło legendarnego producenta

Wprowadzenie motocykla na CNG nie tylko może zrewolucjonizować standardy w branży, ale także wzmocnić pozycję Bajaj Auto jako lidera rynku w innowacjach. Zwłaszcza w Indiach, gdzie motocykle są tak popularne, że cały rynek ma osiągnąć w 2024 roku wartość rzędu 31 miliardów dolarów.