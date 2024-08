Ten obiekt ucieka z Drogi Mlecznej. Pędzi z gigantyczną prędkością

Naukowcy, którzy go dostrzegli korzystali z obrazów dostarczonych przez misję WISE (Wide-field Infrared Explorer). Jej celem było mapowanie nieba w świetle podczerwonym. Pierwszy etap działań przypadał na latach 2009–2011, natomiast po czasie rozpoczął się drugi, znany jako NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), który został zakończony 8 sierpnia tego roku.

Kiedy obserwatorzy kosmosu dostrzegli wspomniany obiekt, został on objęty obserwacjami z wykorzystaniem kilku teleskopów naziemnych. Szczegółowe ustalenia na jego temat zostaną zamieszczone na łamach Astrophysical Journal Letters. Być może największe wrażenie w całej sprawie robi prędkość, z jaką przemieszcza się CWISE J124909.08+362116.0. Mówimy bowiem o wartości wynoszącej około 1,6 mln kilometrów na godzinę.

Elementem, który nadaje temu obiektowi wyjątkowości jest jego relatywnie niska masa. Z tego względu astronomowie mają problem z dokonaniem klasyfikacji. Być może chodzi o gwiazdę mającą niską masę. W myśl innego scenariusza mówimy o ciele, które nie zasługuje na miano gwiazdy, ponieważ nie jest w stanie prowadzić syntezy wodoru w swoim wnętrzu.

Obiekt znany jako J124909.08+362116.0 przemierza Drogę Mleczną z prędkością około 1,6 mln kilometrów na godzinę. Naukowcy próbują ustalić, w jakich okolicznościach rozpędził się on do tego stopnia

W takich okolicznościach mówilibyśmy o brązowym karle. Te ostatnie są stosunkowo powszechne we wszechświecie, lecz ten powyższy jest pierwszym, który wykryto w Drodze Mlecznej przy poruszaniu się z tak gigantyczną prędkością. W toku badań ich autorzy uznali, że mają do czynienia z obiektem o zaskakująco niskiej zawartości żelaza oraz innych metali. Przynajmniej w zestawieniu z pozostałymi znanymi nauce gwiazdami. To z kolei pozwala sądzić, jakoby była mowa o bardzo starej gwieździe, wywodzącej się z pierwszych populacji powstałych w Drodze Mlecznej.

Oczywiście pojawia się pytanie: dlaczego CWISE J124909.08+362116.0 osiągnął prędkość, z jaką się teraz porusza? Naukowcy nie mają co do tego pewności, ale sugerują, że być może dawniej stanowił on część układu podwójnego z białym karłem. Kiedy doszło do eksplozji w formie supernowej, zapewniając swojemu towarzyszowi kosmicznego kopa. Inne wyjaśnienie odnosi się do zderzenia dwóch czarnych dziur.