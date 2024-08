Home Nauka Porządny recykling paneli słonecznych to melodia przyszłości. Tylko nie dla Amerykanów

Panele słoneczne w ostatnich latach zwojowały świat. Nawet w Polsce możemy napotkać je niemal wszędzie. Od niedługiego czasu słyszymy również głosy o kolejnej generacji ogniw fotowoltaicznych, jaką są perowskity. Mają one być nie tylko bardziej wydajne, ale również tańsze i wytrzymałe. Ale czy nadadzą się do ponownego przetworzenia? Amerykańscy naukowcy zbadali, co trzeba zrobić, by recykling modułów perowskitowych miał sens istnienia.