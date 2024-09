Home Tech Apple żegna się z kolejnymi komputerami Mac. Czas wymienić swój sprzęt na nowy

Niezależnie od tego, jak długi okres wsparcia oferuje producent, kiedyś musi się on skończyć. Chociaż Apple aktualizuje swoje sprzęty przez naprawdę długi czas, to cyklicznie aktualizuje listę produktów, które są już „vintage” lub „przestarzałe”, co jest jasnym znakiem do tego, by zacząć rozglądać się za czymś nowszym.