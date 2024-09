Arabscy naukowcy stworzyli ogniwo fotowoltaiczne z niebotyczną wydajnością 33,7%

Arabia Saudyjska od kilku lat wyrasta na potęgę fotowoltaiczną w zakresie badań nad ogniwami tandemowymi łączącymi technologię krzemową z perowskitową. Takie urządzenia posiadają szereg zalet, na czele z bardzo wysoką wydajnością. Badacze z Bliskiego Wschodu pochwalili się w ostatnich dniach artykułem naukowym, w którym opisują jeden z największych swoich sukcesów.

Chodzi dokładnie o opracowanie najwydajniejszych ogniw tandemowych charakteryzujących się sprawnością konwersji energii na poziomie 33,7 proc. O tym osiągnięciu naukowców z Uniwersytetu Nauki i Technologii Króla Abdullaha informowaliśmy jeszcze w czerwcu ubiegłego roku, a teraz możemy w szczegółach o nim poczytać w czasopiśmie Science.

Esma Ugar, jedna z naukowczyń w projekcie badawczym, trzyma nowe tandemowe ogniwo krzemowo-perowskitowe / źródło: KAUST, kaust.edu.sa, materiały prasowe

Fotowoltaika tandemowa to przede wszystkim duża wydajność. Oni to udowodnili

Badaczom przede wszystkim zależało na stworzeniu laboratoryjnego prototypu, w przypadku którego zminimalizuje się defekty wykrystalizowanych warstw ogniwa oraz niejednorodność filmu w górnym perowskitowym komponencie. Zastosowali oni w tym celu dwuchlorowodorek metylenodiaminy (CH 8 Cl 2 N 2 ) jako dodatek do perowskitowego prekursora. W ten sposób utworzony został in situ na ogniwie związek THTZ-H+ (tetrahydritriazyna).

Jego udział poprawił wydajność i stabilność fazową perowskitów – czytamy w artykule naukowym. Niewielki model ogniwa o powierzchni jednego centymetra kwadratowego poddano oświetleniu 1 słońca i działaniu temperatury 85 st. C. Przy takich warunkach osiągnęło wspomnianą wcześniej sprawność konwersji rzędu 33,7 proc. Rekordowa wartość została potwierdzona oficjalnie przez Europejskie Centrum Testowych Instalacji Słonecznych (ESTI).

Na koniec warto zwrócić uwagę na to, że powstały model ogniwa tandemowego krzemowo-perowskitowego jest bardzo mały. Nie odzwierciedla on przyszłych, komercyjnych modułów możliwych do implementacji w różnych miejscach. Przed badaczami jeszcze wiele pracy nad tym, aby uczynić tandemową technologię skalowalną.