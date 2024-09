KTM szykuje rewolucję bezpieczeństwa. Znamy szczegóły nowych motocykli firmy

Firma KTM zrewolucjonizuje swoje motocykle na 2025 rok. Wygoda i bezpieczeństwo będzie priorytetem

Wygląda na to, że austriacki producent motocykli KTM wkracza na nowy poziom w dziedzinie technologii bezpieczeństwa, przygotowując się do wprowadzenia przełomowych rozwiązań w swoich motocyklach na rok 2025. Skupiając się na poprawie bezpieczeństwa i wygody jazdy, firma zamierza zintegrować najnowsze osiągnięcia w systemach radarowych, a na czele tych innowacji stoi druga generacja systemu Advanced Rider Assistance Systems (ARAS) firmy Bosch, czyli zestaw innowacji zaprojektowanych w celu zrewolucjonizowania bezpieczeństwa motocykli. Wiemy, że flagowy model KTM, najprawdopodobniej KTM Super Adventure oparty na platformie 1390, będzie jednym z pierwszych, który zaprezentuje te najnowocześniejsze funkcje.

Mowa o funkcjach dostępnych dziś za pośrednictwem zaawansowanej technologii, które nie tylko poprawiają kontrolę nad motocyklem, ale także oferują aktywną interwencję w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. Współpraca KTM z firmą Bosch zaowocowała stworzeniem sześciu funkcji opartych na technologii radarowej, które zadebiutują w bezsprzęgłowych modelach półautomatycznych w 2025 roku. W ogólnym rozrachunku ten ruch oznacza kluczowy krok w kierunku większej automatyzacji motocykli, ale nie liczcie na coś rewolucyjnego, bo jeśli interesujecie się samochodami, to większość z planowanych funkcji zapewne znacie.

KTM chce wprowadzić do nowych modeli adaptacyjny tempomat z funkcją Stop i Go, który pomoże motocyklistom utrzymać bezpieczną odległość od pojazdów jadących przed nimi, automatycznie zwalniając motocykl w razie potrzeby. System może zatrzymać motocykl w korku, a następnie wznowić ruch bez potrzeby manipulacji sprzęgłem. Ten system ma zapobiegać kolizjom tylnym i dodaje nowy poziom wygody, a to szczególnie w ruchu miejskim lub podczas długich tras na autostradzie, jako dodatek idealny do modeli pozbawionych sprzęgła.

Plan obejmuje też asystenta odległości jazdy, który zwalnia motocykl lub aktywuje hamulce, gdy motocykl zbliży się zbyt blisko pojazdu przed nim, asystenta hamowania awaryjnego, który zwiększa siłę hamowania na przednim kole w razie nagłego i mocnego hamowania czy asystenta jazdy w grupie, ułatwiającego utrzymywanie pozycji w formacjach motocyklistów. Inne funkcje obejmują ostrzeżenie o zbliżaniu się pojazdu z tyłu oraz ostrzeżenie o kolizji tylnej, które automatycznie aktywuje światła awaryjne motocyklu, aby zapobiec wypadkowi.

Podstawą tych innowacji jest sieć pokładowych radarów i systemów czujników, które zbierają informacje w czasie rzeczywistym na temat otoczenia motocyklisty. Czujniki te, opracowane przez firmę Bosch, ciągle monitorują odległości, prędkości pojazdów i potencjalne zagrożenia i następnie na podstawie tych danych systemy dokonują szybkich regulacji prędkości, hamowania i pozycji motocykla, zapewniając jednocześnie płynną jazdę. Chociaż te nowe funkcje bezpieczeństwa oparte na technologii radarowej najpierw pojawią się w modelach najwyższej klasy KTM, to firma Bosch wyraziła już chęć, aby wprowadzać tego typu systemu także w innych markach i w szerszym zakresie motocykli. W miarę wzrostu popytu i spadku kosztów technologii można się spodziewać, że te funkcje bezpieczeństwa trafią również do motocykli średniej i niższej klasy.