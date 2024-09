Na to czekali gracze. Oto Rodziny na Steam – czyli zabawa dla wszystkich

“Rodziny na Steam” to praktyczne, wygodne rozwiązanie, dzięki któremu masz wygodne w obsłudze centrum do zarządzania grami, które chcesz udostępnić bliskim. Rodzina może składać się z maksymalnie pięciu osób, a zarządzanie odbywa się poprzez klienta lub z poziomu przeglądarki.

Steam rodzinny – co zyskujemy?

Każdy użytkownik może stworzyć Rodzinę – dorośli członkowie po dodaniu konta dziecka mogą nadal korzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej. Możliwość odblokowania kontroli za pomocą PIN-u zostanie usunięta, ale pozostałe ustawienia pozostaną niezmienione. Każda osoba dołączona do Rodziny może korzystać ze wszystkich gier posiadanych przez jej członków i vice versa – udostępnia pozostałym również swoje tytuły. Udostępnianie dotyczy gier, których twórcy zezwolili na takie działanie. Ich aktualną listę znajdziesz na tej stronie.

Po uruchomieniu Steam biblioteka rodzinna pojawi się w kolumnie po lewej jako podsekcja na liście gier. Każdy członek Rodziny zachowuje prawo własności posiadanych tytułów.

Czytaj też: Chcesz, żeby na Steamie gry były tańsze? Dołącz do akcji, która się właśnie rozpoczyna

A teraz uwaga – grając w grę z biblioteki Rodziny, każdy gracz tworzyć własne zapisy, zdobywa własne osiągnięcia Steam, ma dostęp do plików warsztatu itp. Dlatego gra jednej osoby w dany tytuł nie wpływa w żaden sposób na innych. Ponadto Steam podaje, że “udostępnianie gier pozwala wam na granie w gry z bibliotek pozostałych członków rodziny, nawet jeśli są obecnie online i grają w inną grę. Jeśli wasza biblioteka rodzinna zawiera wiele kopii gry, wielu członków rodziny może grać w tę grę jednocześnie”.

Pojawiają się także nowe ustawienia kontroli rodzicielskiej. Każdy dorosły członek rodziny może stosować ograniczenia na koncie dziecka, a co za tym idzie: zezwalać na dostęp do odpowiednich gier, ustawiać limity czasu gry, ograniczać dostęp do czatu, warsztatów oraz sklepu, nakładać/zdejmować blokady. Wprowadzona zostaje także nowa opcja płatności. Nieletni członek rodziny Steam może wysłać do dorosłego prośbę o opłacenie zawartości koszyka. Zakup będzie można zatwierdzić oraz za niego zapłacić ze swojego urządzenia mobilnego lub poprzez e-mail.

Jak skorzystać z Rodzin na Steam?

Chcesz przetestować nowe możliwości? Jeśli tak, wejdź “Ustawienia” na Steam (pierwsza zakładka od lewej), następnie wybierz “Interfejs”, a potem w sekcji “Udział w wersji beta klienta” wybierz z rozwijanej listy “Steam beta update”. Klient zaktualizuje się, a następnie kliknij w nazwę swojego konta (przy awatarze po prawej) i wybierz “Szczegóły konta”. Tam przejdź do “Zarządzanie trybem rodzinnym i udostępnianiem gier”. Pojawią się nowe opcje związane z Rodziną.

Czytaj też: Granie już nigdy nie będzie takie samo. AMD pokazuje AFMF 2