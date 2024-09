Samsung w końcu aktualizuje starsze flagowce. Sprawdź, co dostaniesz razem z One UI 6.1.1

Które smartfony Samsunga dostaną teraz One UI 6.1.1?

W poprzednich latach aktualizacja One UI x.1.1 była raczej niewielką poprawką wydawaną na nowych składakach i udostępnianą potem poprzednim generacjom Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip. W tym roku jest jednak inaczej, bo One UI 6.1.1 skoncentrowane jest przede wszystkim na Galaxy AI, wprowadzając kilka bardzo ciekawych ulepszeń i to nie tylko dla Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Samsung zdążył już na początku tygodnia udostępnić aktualizację dla tegorocznych flagowców, a teraz pojawiły się informacje, że także starsze modele premium dostają już uaktualnienie.

Jak donosi AndroidAuthority, Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra już zaczęły dostawać aktualizację, a oprócz nich trafia ona także na pokład poprzedniej generacji składaków, czyli Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. W pierwszej kolejności One UI 6.1.1 jest udostępniane użytkownikom w Korei Południowej, ale wkrótce pozostałe regiony, w tym Polska, także będą otrzymywać stosowne powiadomienia. Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra otrzymują odpowiednio wersje oprogramowania układowego S918NKSU4CXH7/S918NOKR4CXH7/S918NKSU4CXH7. Nawet Galaxy S23 FE otrzymuje numer kompilacji S711NKSU3BXH7. Aktualizacja waży aż 2 GB, więc upewnijcie się, czy macie odpowiednio dużo miejsca.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Jeśli zaś chodzi o to, co przynosi nam One UI 6.1.1, to nowości jest całkiem sporo. Dodatkowo w ramach tej aktualizacji Samsung wdraża na wspomniane modele wrześniową poprawkę zabezpieczeń.