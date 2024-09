Słuchawki Xiaomi Buds 5 wkraczają na globalny rynek. Co oferują i w jakiej cenie?

Kolejne nowości od Xiaomi – słuchawki Xiaomi Buds 5

Słuchawki Xiaomi Buds 5 wyróżniają się stylowym, minimalistycznym designem i lekką konstrukcją, bo każda słuchawka waży zaledwie 4,2 g. Mamy tu konstrukcję „pół-douszną”, a producent twierdzi, że podczas noszenia praktycznie nie będziemy czuć, że mamy coś w uchu. Do wyboru mamy trzy wersje kolorystyczne, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Etui ładujące jest kompaktowe i eleganckie. Razem z nim ze słuchawek możemy korzystać nawet przez 39 godzin, natomiast na jednym ładowaniu Buds 5 podziałają nawet przez 6,5 godziny.

Słuchawki obsługują kodek audio aptX Lossless firmy Qualcomm (do 2,1 Mb/s) i zostały dostrojone przez zespół Harman AudioEFX. Dostępne są funkcje Active Noise Cancellation i AI noise reduction dla połączeń z 3 mikrofonami. Nie zabrakło tutaj funkcji dźwięku przestrzennego, łączności wielopunktowej i aktywnej redukcji szumu.

Cena Xiaomi Buds 5 została ustalona na 449 zł.

Jeśli chodzi o opaskę Smart Band 9, to tutaj tylko po krótce przypomnę, że oferuje ona śledzenie ponad 150 dyscyplin sportowych, takich jak bieganie, pływanie, a nawet taniec i joga. Na pokładzie nie zabrakło śledzenia kroków, dystansu oraz spalonych kalorii, jak również wielu opcji monitorowania stanu zdrowia. Użytkownicy mogą też monitorować tętno, jakość snu, poziom stresu, śledzić cykl menstruacyjny i saturację krwi.

Do dyspozycji mamy 1,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 192 x 490 pikseli, odświeżaniu 60 Hz i jasności szczytowej na poziomie 1200 nitów, dzięki czemu nawet w pełnym słońcu wszystkie informacje na wyświetlaczu powinny być świetnie widoczne. Dużą zaletą tego modelu jest bateria, mająca zapewnić nawet 21 dni pracy, choć przy włączonym Always-On Display ten czas skraca się do 9 dni. Xiaomi jak zwykle zadbało o wiele opcji personalizacji, a także wariantów do wyboru, w tym także nową wersję ceramiczną.

Cena? 199 zł