Wiadomości Google będą lepiej filtrować spam i wiadomości z podejrzanych źródeł

Wiadomości Google z kolejną nowością dbającą o nasze bezpieczeństwo

Spam jest istną plagą, nie tylko na poczcie elektronicznej, ale też w wiadomościach SMS/RCS. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów, przez który cybeprzprzestępcy mogą nas zaatakować i pomimo wielu ostrzeżeń oraz przestróg, wiele osób wciąż pada ofiarą tego typu ataków. A skoro to działa, oszuści szybko nie zrezygnują. Dlatego to my i firmy odpowiedzialne za komunikatory czy aplikacje pocztowe muszą zachować czujność. Google niedawno dodał do Gmaila kolejny sposób na filtrowanie wiadomości od niechcianych i podejrzanych odbiorców, a teraz wziął się za Wiadomości Google, by tam również zrobić z tym porządek.

Obecnie aplikacja ma kilka sposobów na kategoryzowanie otrzymanych wiadomości. Domyślnie trafiają one do skrzynki odbiorczej, ale jest też folder na wiadomości zarchiwizowane, a także sekcja, do której trafia spam i wiadomości od zablokowanych numerów. Jednak w nowej testowej kompilacji Wiadomości Google znaleziono kod wskazujący na pojawienie się kolejnej kategorii porządkującej otrzymane wiadomości. Trafiać będą do niej te, otrzymane z nieznanych źródeł międzynarodowych.

Ta warstwa bezpieczeństwa po prostu będzie odsiewać wiadomości z numerów zagranicznych, a sama funkcja ma być dobrowolna, więc sami zdecydujemy, czy chcemy mieć ją aktywną. Dodatkowo, tak samo, jak w przypadku zwykłego spamu, będziemy mogli ręcznie oznaczać konkretne wiadomości. W kodzie jest też zapis wskazujący, że takie SMS-y/RCS-y mogą być automatycznie ukrywane.

Z racji, że szeroka dostępność standardu RCS, pozwala cyberoszustom na ataki na szeroką skalę, także międzynarodowe, nowa funkcja Wiadomości Google z pewnością okaże się przydatna, by chronić się przed spamem i phishingiem. Zwłaszcza że większość z nas raczej rzadko dostaje wiadomości z nieznanych zagranicznych numerów poza tymi, które mamy zapisane w kontaktach. Działanie giganta z Mountain View jest więc tym, czego potrzebujemy. Teraz pozostaje jedynie czekać, aż funkcja zostanie wdrożona w stabilnej wersji aplikacji.