AliExpress chce zmieść Allegro z planszy. Chińska platforma zacznie oferować polskie produkty

AliExpress na poważnie rzuca rękawicę Allegro i może wyjść z tego starcia zwycięsko

Kiedy AliExpress pojawiło się w Polsce, było raczej kojarzone z platformą sprzedażową, na której można kupić tzw. „chińszczyznę”, czyli drobne, tanie rzeczy, często nie najwyższej jakości, a w dodatku na wysyłkę trzeba było czekać tygodniami. Obecnie sytuacja mocno się zmieniła, bo w serwisie znajdziemy całą gamę produktów, a wiele chińskich firm, w tym tez tych zajmujących się wysokiej jakości elektroniką, ma tam swoje oficjalne sklepy. Ponadto dzięki temu, że AliExpress otworzyło u nas swoje centra logistyczne, a także podpisało umowy z kluczowymi partnerami, dostawa nie trwa już tak długo. Polacy chętnie więc kupują na AliExpres, kupując zarówno artykuły gospodarstwa domowego, elektronikę użytkową, czy nawet produkty codziennego użytku, jak artykuły spożywcze, kosmetyki oraz środki czystości.

Czytaj też: 7 lat aktualizacji – które urządzenia Samsunga mogą liczyć na takie wsparcie?

Alibaba International Digital Commerce Group, spółka stojąca za AliExpress podjęła więc zdecydowane kroki, by swoją platformę jeszcze bardziej przybliżyć do polskiego klienta. Jak poinformowano, polscy przedsiębiorcy dostaną możliwość otwierania własnych sklepów internetowych na platformie, by oferować swoje produkty zarówno w Polsce, ale też za granicą. AliExpress dociera bowiem do ponad 100 krajów i obsługuje ponad 150 milionów klientów, więc to świetna okazja na rozwój działalności.

Czytaj też: Niedrogi Galaxy Watch FE zyskuje wersję LTE. Oczywiście trzeba będzie za nią więcej zapłacić

By zachęcić polskich przedsiębiorców do korzystania z AliExpress, serwis zapowiedział kilka znaczących udogodnień – firmy nie będą ponosić żadnych kosztów stałych, opłaty początkowej za otwarcie konta i jego zamknięcie, nie będą miały obowiązku pozostawiania na platformie, a przez pierwsze 6 miesięcy nie będą też ponosić kosztów prowizji. Ponadto AliExpress udzieli przedsiębiorcom niezbędnego wsparcia marketingowego i biznesowego, pomagając w optymalizacji opisów produktów i tłumaczenia ich na 16 języków.

Polska nadal jest strategicznym rynkiem dla AliExpress – i cieszymy się, że możemy zapewnić polskim przedsiębiorcom możliwość rozwoju oraz dotarcia do nowej i zróżnicowanej bazy klientów na całym świecie – powiedział Gary Topp, European Commercial Director AliExpress.

Czytaj też: OxygenOS 15 – jakie nowości trafią na smartfony OnePlus w nadchodzącej aktualizacji

Przykładem polskiej firmy, która już skorzystała z możliwości oferowanych przez AliExpress jest Brand Distribution Group. Firma ta oferuje klientom produkty codziennego użytku, takie jak chemia gospodarcza, karmy dla zwierząt czy artykuły spożywcze. Jeśli polscy przedsiębiorcy zaczną korzystać z chińskiej platformy, Allegro może być w nie lada kłopotach. Jestem ciekawa, jak zostanie rozwiązana tutaj kwestia kosztów wysyłki. Jeśli korzystacie z AliExpress, to zapewne wiecie, że w serwisie jest coś takiego, jak sekcja „Choice” i produkty z niej są darmowe po dokonaniu zamówienia za minimum 40 złotych. Działa to więc podobnie do Allegro Smart, ale z dwiema zasadniczymi różnicami – nie trzeba płacić za członkostwo w programie, a produkty mogą pochodzić od różnych sprzedawców.