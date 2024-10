Od Ivony po innowacje, roboty i przyszłość logistyki. Amazon zmienia Polskę i stawia na globalną ekspansję

Gliwickie centrum nie tylko wprowadza najnowsze technologie w dziedzinie automatyzacji, ale także pokazuje, że Polska jest idealnym miejscem dla dynamicznego rozwoju operacji Amazon. Warto podkreślić, że działalność firmy nad Wisłą to nie tylko infrastruktura logistyczna, ale także inwestycje w rozwój społeczności lokalnych, edukację oraz wspieranie przedsiębiorczości. Ale po kolei.

To już 10 lat Amazon w Polsce

Pamiętacie Ivonę? Słynny syntezator mowy, który we wczesnych latach dwutysięcznych podbijał polskiego YouTube’a i służył do tworzenia wielu zabawnych przeróbek, a przy okazji był narzędziem prawdziwie rewolucyjnym w swoich czasach. Nie jest to nostalgiczna wrzutka, ale niezwykle ważne wydarzenie dla Amazon i naszego kraju: wszystko bowiem zaczęło się w 2013 roku, kiedy firma Jeffa Bezosa nabyła polski startup IVONA Software, założony w 2001 roku. Wydarzenie to jednocześnie oficjalnie zapoczątkowało oficjalną działalność Amazon w Polsce.

Innym, niezwykle istotnym krokiem w rozwoju marki, było uruchomienie Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku w 2014 roku, które zajmuje się pracami nad innowacjami, takimi jak Alexa czy narzędzia text-to-speech (TTS) Amazon Polly. Warto podkreślić, że Alexa, dzięki polskim inżynierom, stała się jednym z kluczowych produktów firmy, z którego korzystają miliony użytkowników na całym świecie — zresztą, mnóstwo osób również w naszym kraju ma w swoim domu głośnik Amazon.

Na przestrzeni dekady działalność Amazon w Polsce rozwinęła się w ogromnym tempie. W ciągu pierwszego roku firma otworzyła trzy centra logistyczne w Poznaniu oraz Wrocławiu, zatrudniając ponad 3800 pracowników. Dziś, w 2024 roku, Amazon ma w Polsce aż 11 centrów logistycznych, które stanowią kluczowy element europejskiej sieci dystrybucji. Skala działalności Amazon to nie tylko centra magazynowe, ale także zaawansowane technologie, które rozwijane są w polskich Centrach Rozwoju w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Sławomir Płonka, obecny dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w CEE, powiedział:

Obserwując to, co ma miejsce teraz, jestem przekonany, że potencjał biznesowy Polski, nie tylko został dobrze wykorzystany, ale i z obopólną korzyścią – dla gospodarki kraju i lokalnych społeczności. Inwestycje Amazon przełożyły się na wzrost polskiego PKB na poziomie 24 mld złotych w latach 2012-2022, a także na wielomilionowe donacje na rzecz lokalnych organizacji.

Centrum robotyczne Amazon w Gliwicach. Innowacje na Śląsku

Centrum Robotyczne Amazon w Gliwicach, które miałem okazje odwiedzić, zostało otwarte w 2020 roku. Na pierwszy rzut oka to miejsce definitywnie imponuje swoją wielkością — ma ponad 210 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni — ale to nie wszystko, co robi tu wrażenie. Centrum Amazon na Śląsku robi spore wrażenie pod względem technologii, które w nim wdrożono. Gliwickie centrum to jedna z najważniejszych inwestycji Amazon, która wykorzystuje technologię Amazon Robotics, co czyni je jednym z najbardziej zaawansowanych obiektów tego typu w Polsce.

Co wyróżnia Gliwice na tle innych centrów logistycznych? Jest to wyjątkowa współpraca ludzi i robotów. W centrum zatrudnionych jest ponad 2000 pracowników, którzy współpracują z kilkoma tysiącami robotów transportowych. Dzięki temu podejściu Amazon znacząco skrócił czas realizacji zamówień, jednocześnie zwiększając efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej. Roboty przemieszczają się po posadzce, dostarczając przesyłki do odpowiednich stacji, co nie tylko przyspiesza pracę, ale także minimalizuje ryzyko błędów. Podczas panelu dyskusyjnego Stefano La Rovere, Dyrektor ds. globalnej robotyki, mechatroniki i zrównoważonego pakowania, Sławomir Płonka, Dyrektor ds. Operacji Regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Hanna Ziarkowska, zarządzająca robotycznym centrum logistycznym Amazon w Gliwicach, powiedzieli jasno: roboty wykorzystywane przez Amazon nie mają odbierać ludziom pracy. Mają odciążyć ludzi w tych najtrudniejszych i najmniej przyjemnych zadaniach, tym samym znacznie odciążając pracowników. Nowe technologie i sztuczna inteligencja są z nami po to, by nam pomagać.

Świetnym przykładem jest niezwykle długi (ponad 1 km!) i zaawansowany taśmociąg, który transportuje paczki do odpowiednich miejsc — najpierw z samochodów dostawczych są one transportowane do budynku i rozpakowywane przez roboty, następnie trafiają w ręce pracowników, którzy odpowiednio je sortują i oznaczają, żeby później trafić do ekologicznego pakowania i doczekać się nadania ich do klientów. Dzięki temu pracownicy nie muszą już dźwigać ciężkich kartonów przez kilka kilometrów budynku czy rozpakowywać palet ręcznie. System również skanuje specjalne kody na paczkach oraz je waży i mierzy, żeby mieć pewność, że do każdego klienta trafia odpowiedni towar. Do tego wysokie palety przenoszą autonomiczne roboty, wyglądające jak duże odkurzacze automatyczne — poruszają się one poprzez skan kodów QR i transportują wszystko na odpowiednie miejsce. W centrum Amazon w Gliwicach nie uświadczymy już także standardowych wózków widłowych, ze względu na bezpieczeństwo pracowników. Nie można także zapomnieć o chmurze Amazon i zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, dzięki której roboty w Gliwicach poruszają się bezkolizyjnie, co zwiększa bezpieczeństwo i precyzję operacji. Jest to doskonały przykład na to, jak technologia zmienia oblicze logistyki i przyczynia się do rozwoju branży e-commerce na globalną skalę.

Amazon w Polsce – kluczowy gracz na globalnej mapie logistyki

Amazon w Polsce to dziś nie tylko centra logistyczne, ale także kompleksowe zaplecze technologiczne, które wspiera globalne operacje firmy. Polska stała się jednym z najważniejszych centrów logistycznych Amazon w Europie. Otwierając kolejne obiekty, firma zainwestowała miliardy złotych w infrastrukturę, wynagrodzenia, technologie oraz rozwój lokalnych społeczności. Amazon w Polsce stworzył ponad 70 tysięcy miejsc pracy, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, co czyni go jednym z największych pracodawców w kraju. Warto podkreślić, że te liczby nie obejmują jedynie centrów logistycznych, ale także wielu innych sektorów, w tym zaawansowanych technologii, rozwoju oprogramowania oraz obsługi klienta.

Choć centrum logistyczne w Gliwicach może wydawać się lokalnym projektem, to jego znaczenie na arenie międzynarodowej jest ogromne. Amazon w Polsce nie ustępuje technologicznie takim obiektom jak Centrum Innowacji w Vercelli we Włoszech, które również miałem okazję odwiedzić, kilka miesięcy temu. Oba obiekty operują na najwyższym poziomie, wykorzystując zaawansowane technologie automatyzacji i sztucznej inteligencji. Działania prowadzone w Gliwicach mają na celu wprowadzenie kolejnych innowacji, które wspierają globalne operacje firmy — a inwestycje te pokazują, że Polska stała się równorzędnym partnerem dla innych centrów logistycznych Amazon w Europie.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność biznesu i wsparcie edukacji

Amazon nie tylko rozwija swoje centra logistyczne, ale także wspiera polskich przedsiębiorców. Dzięki Amazon.pl, które oferuje dostęp do ponad 400 milionów produktów, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą sprzedawać swoje produkty na 9 europejskich rynkach. To otwiera przed nimi ogromne możliwości, umożliwiając im ekspansję międzynarodową. Ponadto, dzięki programom takim jak Fulfilment by Amazon (FBA), przedsiębiorcy mogą skorzystać z pełnego wsparcia logistycznego Amazon — od przechowywania produktów, przez pakowanie, aż po dostawę i obsługę klienta. Taki model biznesowy pozwala polskim firmom skupić się na rozwijaniu swojej oferty, podczas gdy Amazon zajmuje się logistyką. Wsparcie to jest szczególnie ważne dla firm, które dopiero wchodzą na rynki zagraniczne.

Należy również wspomnieć o tym, że Amazon od lat inwestuje w rozwój lokalnych społeczności. Przykładem tego jest program Kindloteki, w ramach którego firma tworzy nowoczesne przestrzenie edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wspierając edukację w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Na samym Śląsku działa aż 13 takich placówek, a sześć z nich znajduje się w najbliższym otoczeniu centrum robotycznego w Gliwicach. Dzięki współpracy z organizacjami takimi jak Fundacja Zaczytani.org oraz stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Amazon zapewnia młodym ludziom dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak tablety, czytniki Kindle i roboty edukacyjne.

Amazon w Polsce inwestuje również w swoich pracowników, wprowadzając programy wspierające ich rozwój oraz integrację. Program HOMER zapewnia pomoc osobom z niepełnosprawnością wzrokową, umożliwiając im łatwiejsze funkcjonowanie w środowisku pracy. Z kolei program MIGAMY wspiera pracowników z niepełnosprawnością słuchu, oferując tłumaczenia języka migowego i zaawansowane technologie komunikacyjne.

Nowe centrum w Gorzyczkach. To kolejna inwestycja w przyszłość na terenie Polski

W 2024 roku Amazon otworzył swoje jedenaste centrum logistyczne w Polsce, zlokalizowane w Gorzyczkach. To kolejny krok firmy w rozwoju na polskim rynku. Nowy obiekt o powierzchni 211 tys. metrów kwadratowych specjalizuje się w obsłudze zamówień wielkogabarytowych, takich jak meble czy sprzęt ogrodowy. Jest to inwestycja, która nie tylko zwiększa możliwości logistyczne Amazon, ale także przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w regionie — w pierwszym roku działalności w Gorzyczkach firma planuje utworzyć ponad 1000 miejsc pracy.

Amazon dba o zrównoważony rozwój. Rewolucja dzieje się w naszym kraju

Amazon nie przestaje inwestować w przyszłość, zarówno w zakresie nowych technologii, jak i zrównoważonego rozwoju. Firma dąży do ograniczenia swojego śladu węglowego, a centra logistyczne, takie jak to w Gliwicach, są wyposażone w nowoczesne technologie ekologiczne. Przykładem tego jest certyfikat BREEAM na poziomie „Excellent”, przyznany nowemu centrum w Gorzyczkach, oraz instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki inwestycjom w technologię, innowacje oraz lokalne społeczności, Amazon umacnia swoją pozycję lidera na polskim rynku e-commerce, jednocześnie wnosząc ogromny wkład w rozwój polskiej gospodarki.