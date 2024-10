Globalna premiera Redmi Note 14 zbliża się wielkimi krokami. Będzie kolejny hit?

Redmi Note 14 – kiedy globalna premiera?

Zwykle mija od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, zanim producenci wyprowadzą swoje smartfony z Chin. Seria Redmi Note 14 debiutowała na rodzimym rynku we wrześniu, ale zdaje się, że globalny debiut jest już bliski. Model podstawowy z tej rodziny został bowiem zauważony w indonezyjskim urzędzie certyfikacyjnym SDPPI, gdzie został odnaleziony z numerem modelu 24094RAD4G. Właśnie litera „G” na końcu oznacza globalny wariant. Oczywiście spodziewać się można, że Xiaomi od razu wprowadzi całą serię, czyli trzy modele — Note 14, Note 14 Pro i Note 14 Pro+.

Choć ich specyfikacja jest nam doskonale znana, źródła donoszą, że na pokładzie pojawi się kilka zmian i niestety, nie ze wszystkich będziemy zadowoleni. W kodzie HyperOS znaleziono wzmiankę, że Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 Pro+ dostaną inne moduły fotograficzne. Dla przypomnienia:

Note 14 Pro został wyposażony w moduł główny 50 Mpix (Sony LYT-600, f/1.5, OIS), obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) o polu widzenia 120° oraz obiektyw do zdjęć makro 2 Mpix (f/2.4).

Na pokładzie Note 14 Pro+ znalazł się natomiast aparat główny 50 Mpix (Light Hunter 800, f/1.6, OIS), teleobiektywem 50 Mpix (f/2.0) z 2,5-krotnym zoomem oraz obiektywem ultraszerokokątnym 8 Mpix (f/2.2) o polu widzenia 120°.

Tymczasem w globalnej wersji dostaniemy aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix i będzie to sensor Isocell HP3 firmy Samsung i dotyczy to obu modeli. Jest to więc zmiana na plus, ale jednocześnie Pro+ zaliczy spadek możliwości, bo z jego pokładu zniknie teleobiektyw, a zastąpi go makro 2 Mpix. Trudno powiedzieć, ile jest w tym prawdy, zwłaszcza że zwykle Xiaomi dba o to, by te dwa smartfony różniły się od siebie również pod względem aparatów. Tak czy inaczej, warto mieć ten szczegół na uwadze, choć te doniesienia będziemy mogli zweryfikować zapewne dopiero podczas premiery. W przypadku podstawowego Redmi Note 14 nie zanosi się na żadne zmiany, a to oznacza, że pozostaniemy przy dość podstawowym zestawie, na który składa się aparat główny 50 Mpix i makro 2 Mpix.

Pozostała specyfikacja obejmuje: