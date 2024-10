One UI 7 przyniesie więcej funkcji sztucznej inteligencji, ale premiera wciąż jest odległa

One UI 7 – jakie zmiany wprowadzi i kiedy zadebiutuje?

Samsung wciąż aktualizuje swoje topowe modele do One UI 6.1.1. Ta wersja nakładki pojawiła się razem z tegorocznymi składakami i w przeciwieństwie do poprzednich wydań x.1.1, przyniosła wiele nowości także dla innych urządzeń producenta. Dlatego właśnie spekuluje się, że z tego powodu południowokoreański gigant zmuszony został do opóźnienia premiery One UI 7. Pierwsza wersja beta była oczekiwana jeszcze w sierpniu, ale jak dobrze wiemy, do tej pory się nie pojawiła, a to oznacza naprawdę spore zmiany w harmonogramie wydań. Z tego też względu o samej nakładce wiemy na razie tyle, ile na początku sierpnia ujawnił nam znany leaker Ice Universe.

Udostępnił on na Weibo dość obszerną listę zmian, jakie wprowadzone zostaną w tym roku. Oto, co ma się pojawić w One UI 7:

Zmieniony wygląd aplikacji systemowych;

Nowy interfejs w tle;

Nowy obszar kontrolny na dole ekranu blokady;

Kontrola ikon skrótów w lewym i prawym rogu ekranu blokady;

Rozwijany pasek powiadomień i szybkich ustawień. Tu warto zaznaczyć, że według raportu Samsung da możliwość decydowania o tym, czy chcemy zachować stary wygląd, czy korzystać z nowego;

Skrót w lewym górnym rogu paska powiadomień, umożliwiający sterowanie większą liczbą aplikacji;

Zoptymalizowane animacje otwierania i zamykania aplikacji;

Nowa ikona baterii i pasek animacji ładowania;

Nowy interfejs aparatu;

Wiadomości SMS 5G;

Nowe wyskakujące okienko powiadomień i animacja zamykania;

Nowa animacja wyświetlająca się podczas odblokowywania urządzenia;

Nowa animacja dotknięcia przycisku i powrotu do strony;

Nowe widżety na pulpicie – dodano różne rozmiary i kształty dla większej personalizacji;

Więcej widżetów ekranu blokady;

Duże foldery.

Sporo uwagi zostanie więc poświęcone kwestiom wizualnym i chociaż można spodziewać się zmian w zakresie sztucznej inteligencji, zapewne nie doczekamy się ich zbyt wielu w tym wydaniu. Najnowsze doniesienia wspominają o większej liczbie funkcji AI w domyślnej aplikacji Galeria. Wśród nich ma pojawić się funkcjonalność podobna do tego, co oferuje Apple Intelligence – ulepszone inteligentne przeszukiwanie galerii zdjęć. Dzięki temu nie trzeba będzie mozolnie przedzierać się przez setki czy tysiące plików, bo będziemy mogli posłużyć się bardziej szczegółowym, opisowym sposobem wyszukiwania.

Wydaje się jednak, że One UI 7 nie będzie tak bardzo skupione na sztucznej inteligencji i Samsung pozostawi największe ulepszenia na później, czyli na wersje One UI 7.1, która powinna zadebiutować razem z serią Galaxy S25. Tylko czy tak się stanie? Solidne opóźnienie, jakie zalicza teraz nakładka, może pokrzyżować te plany. Choć jutra w Kalifornii rozpocznie się konferencja Samsung Developer Conference 2024, przecieki twierdzą, że nie zobaczymy na niej prezentacji nowej nakładki i doczekamy się jej wprowadzenia dopiero podczas styczniowej premiery nowych flagowców.