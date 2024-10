Na Wear OS 5 trzeba będzie trochę poczekać. Google wciąż nie umie naprawić aktualizacji

Wear OS 5 miało ulepszyć smartwatche, a tymczasem je popsuło

Dobrze wiemy, jak to jest z tymi aktualizacjami. W teorii powinny one ulepszać urządzenie, wprowadzać nowe funkcje i naprawiać błędy, jednak w rzeczywistości różne problemy pojawiają się właśnie po instalacji nowego oprogramowania. Tak właśnie było w przypadku Pixel Watch 1 i 2, których właściciele zdążyli uaktualnić system operacyjny do Wear OS 5. Ta wersja została udostępniona jeszcze we wrześniu i dość szybko sprawiła, że niektóre ze wspomnianych zegarków stały się wręcz bezużyteczne.

Po zainstalowaniu aktualizacji ekrany w Pixel Watch przestawały reagować na dotyk lub były całkowicie czarne, czyniąc sprzęt niezdatnym do użytku i co gorsze, jakiejkolwiek samodzielnej naprawy. Oczywiście problem od razu został zgłoszony do Google, a firma udostępniła przewodnik, jak obejść tę usterkę. Tak, obejście błędu było możliwe, problem w tym, że w większości przypadków wymagało przywrócenia ustawień fabrycznych poprzez uruchomienie urządzenia w trybie Fastboot. Skutkowało to oczywiście utratą wszelkich danych i ponowną konfiguracją sprzętu, ale przynajmniej przywracało jego funkcjonalność.

Z powodu tak poważnego błędu Google zdecydował się całkowicie wycofać aktualizację. Miało to miejsce w ostatnich dniach września i wydawałoby się, że prawie dwa tygodnie później problem powinien zostać zażegnany. Nic bardziej mylnego. W dodatku wydaje się, że to jakaś poważniejsza sprawa, bo jak wynika z nowego wpisu, planowane wznowienie aktualizacji Wear OS 5 dla starszych Pixel Watch ruszy dopiero w dalszej części roku. Sam fakt, że gigant nie podał żadnych konkretnych ram czasowych, wskazuje na większe trudności, choć żadnych dodatkowych szczegółów na ten temat nie podało. Posiadacze Pixel Watch 1 i Pixel Watch 2 muszą więc uzbroić się w cierpliwość, bo prawdopodobnie na aktualizację przyjdzie poczekać jeszcze miesiąc lub dłużej.

Natomiast osoby, które dotknął problem z ekranem po instalacji Wear OS 5, mogą spróbować zresetować urządzenie. W tym celu należy nacisnąć koronkę zegarka przez trzy sekundy, a następnie na liście opcji znaleźć „Restart”. Jeśli to nie zadziała, konieczny będzie twardy reset smartwatcha. Ten proces uruchomimy poprzez naciśnięcie i przytrzymanie koronki oraz przycisku bocznego przez około 35 sekund, aż na ekranie pojawi się białe logo „G”. Po tym zegarek powinien uruchomić się ponownie i znów być użyteczny.