Samsung kończy z kolejnym składakiem. Kosztował majątek, a teraz nie dostanie już żadnych aktualizacji

Samsung Galaxy Z Fold 2 nie dostanie już żadnych aktualizacji

Południowokoreański gigant nazywany jest królem składaków i chociaż modele od chińskich producentów mają w wielu kwestiach przewagę nad Galaxy Z Flip czy Galaxy Z Fold, Samsung od lat utrzymuje swoją pozycję. W tym roku zaprezentował nam dwa kolejne składaki, a w przygotowaniu jest podobno też specjalna edycja Folda, która ma zadebiutować pod koniec tego miesiąca. Tak samo, jak lipcowe nowości i ten nadchodzący model dostanie siedmioletnie wsparcie aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń, co na rynku jest prawdziwym rekordem. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to tylko modeli z tego roku, poprzednie generacje miały krótsze wsparcie.

Debiutujący w 2020 roku Galaxy Z Fold 2 nie załapał się na zmiany w polityce aktualizacji, które weszły w życie razem z Galaxy S21, miał więc zagwarantowane jedynie trzy kolejne wersje Androida i cztery lata poprawek zabezpieczeń. Prosta matematyka – pod koniec zeszłego roku właściciele tego składaka dostali Androida 13 i to ostatnia wersja systemu Google’a, jaka do nich trafiła. W podobnym czasie Samsung udostępnił im również One UI w wersji 5.1.1 i na tym skończyły się nowe funkcje. Od tamtej pory na urządzeniach pojawiały się jedynie aktualizacje zabezpieczeń.

Niestety i te właśnie się skończyły. Południowokoreański gigant zaktualizował listę urządzeń, które kwalifikują się do otrzymywania aktualizacji zabezpieczeń i Galaxy Z Fold 2 już na niej nie znajdziemy. Warto jednak pamiętać, że jeszcze w niektórych regionach ostatnie poprawki mogą być udostępniane, ale tak czy inaczej, jest to definitywny koniec wsparcia oferowanego przez Samsunga dla tych składaków.

Oczywiście nie oznacza to, że wasz smartfon z miejsca stanie się bezużyteczny. Nadal można z niego korzystać, choć im więcej czasu minie, tym może wiązać się to z utrudnieniami i zagrożeniami. Z jednej strony brak aktualnego oprogramowania będzie sprawiał, że niektóre aplikacje nie będą chciały współpracować z waszym sprzętem, a z drugiej – brak poprawek zabezpieczeń naraża nas na cyberataki. Zapewne, jeśli Samsung wykryje jakąś krytyczną lukę w zabezpieczeniach, to wyda stosowną łatkę, ale dzieje się tak jedynie w poważnych przypadkach, więc na tej formie ochrony nie można polegać. Właściciele Galaxy Z Fold 2 powoli muszą oswajać się z myślą, że czas przerzucić się na coś nowszego.