Honda pokazała nowy motocykl CBR1000RR-R Fireblade SP. Powstanie tylko 300 egzemplarzy

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Carbon Edition, to wielka fuzja mocy i włókna węglowego

Najbardziej charakterystyczną cechą CBR1000RR-R Fireblade SP Carbon Edition jest jego nadwozie wykonane w całości z włókna węglowego. Zastosowanie lekkiego i niezwykle wytrzymałego włókna węglowego 3K/12K po wstępnej impregnacji nie tylko nadaje motocyklowi agresywny, dyskretny wygląd, ale również przyczynia się do poprawy wydajności przez obniżenie wagi o kilogram względem standardowego Fireblade SP. Jest to bowiem materiał znany ze swojej doskonałej proporcji wytrzymałości do wagi, co czyni go idealnym dla tego limitowanego modelu. Honda dodatkowo pokryła go lakierem odpornym na promieniowanie UV, co zapewnia mu trwałość i zachowanie estetyki na długie lata.

Czytaj też: KTM szykuje rewolucję bezpieczeństwa. Znamy szczegóły nowych motocykli firmy

Serce CBR1000RR-R Fireblade SP Carbon Edition to czterocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 999 cm³, który jest owocem bogatego doświadczenia Hondy w MotoGP. Ten chłodzony wodą silnik został starannie dostrojony, aby generować moc rzędu 214 koni mechanicznych przy 14000 obr./min i 113 Nm momentu obrotowego przy 12000 obr./min, co pozwala motocyklowi osiągnąć prędkość bliską 362 km/h. To zresztą czyni go jednym z najszybszych produkowanych seryjnie motocykli na rynku i nie jest to wcale przypadek, bo Honda ukryła w nim szereg zaawansowanych technologii, które zostały zapożyczone z działu wyścigowego. Mowa o systemie podwójnych przepustnic z niezależnym sterowaniem cylindrów, który pozwala na precyzyjne reakcje przepustnicy czy systemie Honda Selectable Torque Control (HSTC), gwarantującym zarządzanie trakcją, a tym samym poprawiającym bezpieczeństwo i precyzję nawet przy wysokich prędkościach lub w trudnych warunkach drogowych.

Motocykl Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Carbon Edition nie tylko czerpie inspirację z MotoGP pod względem mocy, ale również w zakresie designu, co czyni go prawdziwą maszyną gotową na tor. Tylny aluminiowy wahacz, który został zaprojektowany na nowo dla większej sztywności i trakcji, zapewnia lepsze prowadzenie i stabilność przy dużych prędkościach względem oryginalnego Fireblade SP. Skrzydełka aerodynamiczne z włókna węglowego na przedniej owiewce oferują z kolei korzyści aerodynamiczne, zapewniając docisk, który utrzymuje przednie koło na ziemi podczas przyspieszania.

Czytaj też: Ten motocykl elektryczny pobił cztery rekordy prędkości na lądzie

Wchodząc dalej w szczegóły, CBR1000RR-R Fireblade SP Carbon Edition jest też wyposażony w półaktywne elektroniczne zawieszenie Öhlins, które automatycznie dostosowuje tłumienie do warunków jazdy, zapewniając kierowcy maksymalny komfort bez utraty kontroli, zaciski Brembo Stylema, lekkie tłoki z kutego aluminium i tytanowy tłumik opracowany wspólnie z Akrapovič czy dodatkowo pełnokolorowy ekran TFT, który wyświetla wszystkie niezbędne dane, a w tym pozycję biegów, prędkość i czasy okrążeń, co jest idealne dla osób korzystających z motocykla na torze. Dodatkowo Honda dostroiła pakiet elektroniczny, dorzucając do niego dostosowywalne tryby jazdy, co pozwala kierowcom dostosować osiągi motocykla do swoich preferencji i warunków jazdy.

Czytaj też: le trzeba zapłacić za dobry motocykl elektryczny? Ta firma twierdzi, że wystarczy mniej niż 5 tys.

Ekskluzywność ma swoją cenę, a Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Carbon Edition nie jest wyjątkiem. Zaledwie 300 sztuk dostępnych globalnie (i ograniczonych liczbowo zależnie od kraju) sprawia, że ten limitowany model stanie się cennym egzemplarzem kolekcjonerskim. Przykładowo w Wielkiej Brytanii ten supermotocykl wyceniono na 31200 euro, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do standardowej wersji Fireblade SP, kosztującej 27400 euro.