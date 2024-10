Padł rekord bezprzewodowej transmisji danych. 5G się chowa… i to ponad 9000-krotnie

Jeszcze szybsze sieci na horyzoncie. Inżynierowie ustanowili nowy rekord bezprzewodowej transmisji danych

Żeby zrozumieć wagę samego osiągnięcia, musimy wiedzieć to, że obecnie technologie bezprzewodowe, takie jak Wi-Fi i 5G, działają głównie na częstotliwościach radiowych poniżej 6 GHz. Chociaż te częstotliwości zapewniają szeroki zasięg, to nie są królami prędkości, a ciągle rosnąca liczba użytkowników na tych częstotliwościach powoduje zatłoczenie, a tym samym ogranicza potencjalne prędkości transmisji danych. Efekt ten widać zwłaszcza w miastach o dużym zagęszczeniu ludności, gdzie przeciążenie to ma zauważalny wpływ na szybkość pobierania i niezawodność sieci. Zasada jest bowiem prosta – im tłoczniej jest w danym obszarze, tym trudniej o wydajne połączenie, a fakt, że fal radiowych nie widzimy, wcale nie oznacza, że te nie wpływają na siebie nawzajem.

Dlatego też aktualnie wszelkiej maści specjaliści, wliczając w to inżynierów z UCL w Wielkiej Brytanii, walczą ciągle w swoich pracowniach o jeszcze szybsze połączenia bezprzewodowe. Mowa o takich, które nie są jedynie wydmuszką, a więc mają realne zastosowanie w praktyce i mogą po odpowiednim podejściu zrewolucjonizować nasze codzienne życie. Przykładowo, wspomniany zespół z UCL w swojej pracy rozszerzył zakres częstotliwości wykorzystywany do transmisji danych i zintegrował w swoim dziele technologie radiowe oraz optyczne, co zresztą miało miejsce po raz pierwszy w historii w tej akurat dziedzinie. Efekt? Osiągnęli akurat niespotykaną dotąd prędkość transmisji danych i zapewnili bardziej efektywne wykorzystanie pasma bezprzewodowego.

Naukowcom udało się przesłać dane w sposób bezprzewodowy z prędkością rzędu aż 938 gigabitów na sekundę (Gb/s) w zakresie częstotliwości od 5 do 150 gigaherców (GHz). Podkreślają przy tym, że 5G w Wielkiej Brytanii pozwala na transfery około 100 Mb/s, co oznacza, że przegonili tę stosunkowo nowoczesną technologię aż 9380-krotnie. Dzięki temu osiągnęli niespotykaną dotąd prędkość transmisji danych i zapewnili bardziej efektywne wykorzystanie pasma bezprzewodowego, a więc osiągnęli coś, co będzie kluczowe w zaspokajaniu rosnącego globalnego zapotrzebowania na dane bezprzewodowe w nadchodzących latach.

Sukces tego eksperymentu opierał się na połączeniu zaawansowanej elektroniki i fotoniki. Podczas gdy zaawansowana elektronika sprawdza się w zakresie od 5 do 50 GHz, to fotonika, wykorzystująca światło do generowania sygnałów radiowych, działa w wyższych zakresach od 50 do 150 GHz. Integracja tych technologii pozwoliła badaczom przesyłać dane w znacznie szerszym zakresie częstotliwości niż kiedykolwiek wcześniej, a do tego zapewnić wysoką elastyczność w dostępie do różnych zasobów częstotliwości, co dodatkowo zwiększa efektywność systemu, zapewniając mniejszą podatność na przeciążenie sieci.

Pozostaje więc pytanie, czy naukowcom kiedykolwiek uda się przekuć swoje osiągnięcie na coś rzeczywiście użytecznego? Coś, co trafi albo do naszych domów, albo przynajmniej do korporacji, w których tak wydajna bezprzewodowa transmisja będzie na wagę złota. Chociaż rekordowe prędkości zostały osiągnięte w warunkach laboratoryjnych, to naukowcy są optymistycznie nastawieni do rzeczywistych zastosowań swojej pracy. Dlatego też aktualnie opracowują prototyp swojego systemu, który (jeśli odniesie sukces) może zostać zintegrowany z komercyjnymi systemami bezprzewodowymi w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat.