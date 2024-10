Test chłodzenia Noctua NH-L12Sx77

Co otrzymujemy wraz z Noctua NH-L12Sx77?

W zestawie znajdziemy instrukcję, zestaw montażowy, adapter L.N.A., pastę NT-H2, śrubokręt. Dodatki są więc standardowe dla Noctuy. Adapter pozwala na zmniejszenie maksymalnych obrotów wentylatora. Plus za najwyższy model pasty jaki oferuje firma. Instrukcja dobrze wyjaśnia montaż i po jej przeczytaniu spokojnie sobie poradzicie. Gwarancja wynosi 6 lat, czyli naprawdę długo.

Specyfikacja Noctua NH-L12Sx77

Chłodzenie ma wymiary 77 x 128 x 131 mm. Dotyczy to wersji z wentylatorem zamontowanym od spodu. Należy jednak pamiętać, że przy takim montażu wysokość pamięci RAM nie może przekraczać 44 mm. Można też zawsze zamontować wentylator na górze, co zwiększy wysokość o grubość śmigła, ale będziemy mieli 56 mm miejsca na RAM. Noctua deklaruje też, że chłodzenie jest idealne do m.in. Fractal Design Terra, SIlverStone Milo ML12 czy Loque Raw S1. Noctua NH-L12Sx77 waży też 520 g.

Podstawka wykonana została na lustro. Wychodzi z niej sześć 6 mm ciepłowodów, które łączą się z dosyć chudym radiatorem. Jest on znacznie cieńszy od standardowych konstrukcji, więc należy też oczekiwać mniejszej wydajności. Ciepłowody są poniklowane i dzięki temu cały radiator jest srebrny.

Dołączony wentylator to Noctua NF-A12x15 PWM o grubości 15 mm. Jego maksymalne obroty to 1850 RPM, przepływ powietrza 94,2 m^3/h, ciśnienie 1,53 mmH2O, a głośność 23,9 dBA. Jeśli skorzystacie z adaptera L.N.A. to obniżycie maksymalne obroty do 1400 RPM. Wtedy też przepływ powietrza wynosi 70,8 m^3/h, ciśnienie 0,9 mmH2O, a głośność 16,8 dBA. Śmigło zasilane jest ze złącza 4-pin PWM – możecie łatwo sterować jego obrotami.

Wygląd i montaż Noctua NH-L12Sx77

Chłodzenie wygląda typowo dla Noctua. Mamy więc srebrny radiator, ciepłowody oraz śmigło utrzymane w charakterystycznej dla firmy kolorystyce. Niekoniecznie każdemu musi to przypaść do gustu i przydała by się jednak czarna wersja śmigła. Plus za czapeczki na końcówkach ciepłowodów.

Montaż jest bardzo prosty i dobrze wyjaśnia go instrukcja. Pod płytę kładziemy backplate, następnie na to dystanse i przykręcamy belki. Potem kolej na pastę i całość przykręcamy. Tutaj mamy otwory w radiatorze, które pozwalają na dojście do śrub. Przydać się może również dołączony śrubokręt. Całość jest więc prosta i każde z Was powinien sobie z tym poradzić. Podczas montażu wyszła jednak jedna rzecz – w naszym przypadku wentylator zamontowany pod radiatorem kolidował z pamięciami i trzeba było go przełożyć na górę.

Najważniejsze parametry Noctua NH-L12Sx77

Wymiary: 77 x 128 x 131 mm

Waga: 520 g

NSPR: 100

Rodzaj wentylatora: 1x Noctua NF-A12x15 PWM

Maksymalna prędkość wentylatora: 1850 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 94,2 m^3/h

Maksymalne ciśnienie: 1,53 mmH2O

Maksymalna głośność: 23,9 dBA

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150; AMD: AM5, AM4

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 460 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K Ramka Thermal Grizzly CPU Contact Frame Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Goodram PX500 Gen.2 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy Noctua NH-L12Sx77

Testy wykonaliśmy przy wentylatorze zamontowanym na górze. Sprawdziliśmy dwie opcji – śmigło dmuchające w stronę radiatora (push) oraz wyciągające z niego powietrze (pull).

Na maksymalnych obrotach chłodzenie jest słyszalne, ale nie jest bardzo głośno. Przy 1200 RPM jest już cicho, a na 800 RPM na pewno go nie usłyszycie.

Wydajność nie należy do najwyższej. Warto też zauważyć, że konfiguracja z wentylatorem wyciągającym powietrze jest wydajniejsza niż pchającym powietrze od góry przez radiator. Jednakże nawet przy tej wydajniejszej konfiguracji wyniki są jednymi z najsłabszych w zestawieniu. Natomiast nie jest tak źle patrząc na wymiary i sam projekt chłodzenia.

Przy normalizacji Noctua NH-L12Sx77 plasuje się na końcu zestawienia. Tutaj różnice w stosunku nawet do Freezera i35 są spore.

Test Noctua NH-L12Sx77 – podsumowanie

Noctua NH-L12Sx77 kosztuje ok. 470 zł. Cena jest jak zawsze u tej firmy wysoka, ale chłodzenie jest sensownym wyborem pod platformy, które rzeczywiście jego wymagają. Konstrukcja nie oferuje zbyt wysokiej wydajności, ale wystarczy ona do schłodzenia mniej wydajnych procesorów. Nie macie jednak co liczyć na niskie temperatury, co zresztą widać po wynikach naszych testów. Chłodzenie jest za to dosyć ciche, co jest plusem.

Mamy też bardzo dobrą jakość wykonania oraz zapewnione wsparcie na lata pod różne platformy. Ogromnym plusem są też rozmiary, dzięki któremu cooler idealnie pasuje do części mniejszych obudów i będzie najwydajniejszą konstrukcją powietrzną, jaką w nich zmieścicie. Pamiętajcie tylko o dosyć niskich pamięciach RAM, tak aby wentylator z nimi nie kolidował. Jeśli więc macie obudowę pokroju Fractal Design Terra, SIlverStone Milo ML12 czy Loque Raw S1, zależy Wam na chłodzeniu powietrzem to testowany produkt będzie najlepszym wyborem.