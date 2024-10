KTM pokazał 1390 Super Adventure S Evo 2025. Tak wygląda rewolucja w motocyklach turystycznych

Odkryj razem z nami zaawansowaną technologię w KTM 1390 Super Adventure S Evo 2025

Zacznijmy może z wysokiego C, stawiając tezę, że nowy 1390 Super Adventure S Evo od KTM to nowa era w inżynierii motocykli, a to dlatego, że łączy w sobie wysoką wydajność, zaawansowane technologie i funkcje bezpieczeństwa. Tak przynajmniej twierdzi sam producent, który wsadził do niego przeprojektowany silnik o pojemności 1350 cm³, który generuje 170 koni mechanicznych mocy oraz 145 Nm momentu obrotowego i jest połączony z zupełnie nową Automatyczną Skrzynię Manualną (AMT), która pozwala kierowcy na wybór między ręczną zmianą biegów z poziomu manetek na kierownicy lub dźwigni nożnej, a trybem w pełni automatycznym.

W trybie automatycznym zmiana biegów ma odbywać się płynnie i błyskawicznie, bo ledwie 50 ms, uwzględniając prędkość silnika, moment obrotowy, przyspieszenie, a nawet kąt nachylenia motocykla. AMT oferuje również system szybkiego redukowania biegów poprzez zamknięcie przepustnicy, co umożliwia dynamiczne przyspieszenie podczas wyprzedzania. Napęd nie jest jednak jedynym wyróżnikiem tego modelu, bo KTM wyposażyło go również w zaawansowany system zawieszenia półaktywnego, który powstał we współpracy z firmą WP i ma być “najbardziej zaawansowanym systemem zawieszenia na rynku”. Zawieszenie to, sterowane elektronicznie za pomocą zaworów magnetycznych, dostosowuje amortyzację w czasie rzeczywistym do warunków drogowych. Użytkownicy mogą też dostosować ustawienia zawieszenia z poziomu wyświetlacza TFT na kierownicy, wybierając spośród czterech trybów jazdy. Dodatkowe ustawienia są dostępne poprzez opcjonalny pakiet Suspension Pro.

Idąc dalej, KTM wyposażył model 2025 Super Adventure S Evo w szereg funkcji bezpieczeństwa opartych na technologii radarowej, które zwiększają pewność jazdy. System radarowy piątej generacji firmy Bosch zasila Adaptacyjny Tempomat (ACC), który automatycznie dostosowuje prędkość motocykla do pojazdu przed nim. Dodatkowo system obejmuje kilka innych funkcji bezpieczeństwa, a w tym:

Asystenta hamowania: zwiększa ciśnienie hamulca przedniego koła, aby szybko zredukować prędkość w sytuacjach awaryjnych

System ostrzegania o kolizji: aktywuje światła awaryjne, aby ostrzec kierowców z tyłu w przypadku zbliżania się do motocykla

System ostrzegania o dystansie: ostrzega kierowcę o niebezpiecznie małej odległości do pojazdu z tyłu

ACC Stop & Go: stopniowo hamuje motocykl lub zatrzymuje go w korku i wznawia ruch, gdy pojazd przed nim rusza

Grupowy asystent jazdy: pomaga utrzymać bezpieczną prędkość w grupie, zapewniając utrzymanie formacji

Syste kontroli podjazdów

Jazda modelem KTM 1390 Super Adventure S Evo to jednak nie tylko osiągi czy technologiczne bajery, ale również komfort i wygoda. Motocykl posiada system monitorowania ciśnienia w oponach, bezkluczykowy zapłon, bezkluczykowy korek paliwa oraz bezkluczykowe zamki bagażowe, co minimalizuje potrzebę korzystania z tradycyjnych kluczy. Wspomniany dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 8,8 cala zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych informacji, nawigacji i ustawień, a dzięki integracji z aplikacją KTMconnect użytkownicy mogą zsynchronizować swój telefon z motocyklem, uzyskując dostęp do nawigacji, muzyki i rozmów w czasie rzeczywistym.

Słowem podsumowania, chociaż wiele motocykli turystycznych oferuje pewien poziom integracji technologicznej, to KTM poszedł o krok dalej z modelem 2025 1390 Super Adventure S Evo. Połączenie zaawansowanych funkcji radarowych, półaktywnego zawieszenia, AMT i potężnego układu napędowego sprawia, że ten motocykl wyróżnia się na tle konkurencji. Cena modelu 2025 nie została jeszcze ujawniona, ale przewiduje się, że będzie porównywalna do wcześniejszych modeli premium, a więc okolice 22000 euro są prawie pewne.