Google w końcu przywróci usuniętą funkcję w Szybkim udostępnianiu. Będzie wygodniej

Google pozwoli na Szybkie udostępnianie plików z użyciem danych mobilnych

Quick Share to bezpośrednia odpowiedź Google’a na AirDrop firmy Apple, służąca do bezproblemowego i szybkiego udostępniania plików między urządzeniami. Dzięki niej nie musimy używać kabla, by przesłać coś między smartfonami z Androidem, czy smartfonem a Chromebookiem, czy komputerem z Windowsem. Wcześniej funkcja ta nazywała się Nearby Share, ale wraz ze zmianą nazwy gigant z Mountain View wprowadził do niej wiele usprawnień. Jednak nie wszystko okazało się lepsze niż w poprzedniej wersji, bo gdzieś podczas zmiany nazwy Google zgubił jedną, bardzo przydatną funkcję, która na szczęście niedługo może powrócić.

Mowa o przełączniku do korzystania z danych mobilnych, tak cenionym przez użytkowników w Nearby Share. Niby to niewielka funkcjonalność, a jednak naprawdę istotna, dająca nam większą kontrolę nad działaniem Szybkiego udostępniania. Android Authority, dzięki analizie APK, odkrył w istnienie wspomnianej opcji w Google Play Services v24.41.32 beta. W menu Quick Share pojawił się przełącznik „użyj danych mobilnych”, który w tej wersji udało się nawet aktywować.

Opcja ta, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia udostępnianie plików innym użytkownikom Androida za pomocą połączenia danych mobilnych zamiast Wi-Fi lub Bluetooth. Choć przesyłając pliki między smartfonem i komputerem, jesteśmy zwykle w zasięgu domowej sieci, o tyle w innych sytuacjach nie zawsze jest to możliwe. Jasne, chcąc udostępnić plik na smartfona z Androidem, możemy użyć Bluetooth, jednak co w sytuacji, gdy plik jest za duży, i ten rodzaj łączności nie jest w stanie go obsłużyć? W takim wypadku możliwość przełączenia się na dane mobilne będzie bardzo przydatna. Oczywiście należy pamiętać, że będzie to pożerało nasz pakiet danych lub wiązało się z dodatkowymi kosztami, w zależności od planu u operatora.

Co ciekawe, zauważono też bardzo interesującą zmianę względem tej samej opcji znanej z Nearby Share. W tamtej wersji pojawiała się informacja, że „Dane mogą być używane tylko do małych plików”, co oznaczało, iż ważące więcej multimedia nie mogły być udostępniane w ten sposób. Jak możecie zauważyć na powyższych zrzutach ekranu, analogiczna funkcja w Quick Share nie ma już takiej adnotacji, co daje nadzieję, że Google tym razem nie ustalił żadnych limitów. W takim wypadku jedynym, co będzie nas ograniczało, to nasz pakiet danych.