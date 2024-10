Spójrz na to bezzałogowe arcydzieło. Huilong to tajna broń w rękach Tajwanu

Podpłynie w pełnym ukryciu i zaatakuje pełnią mocy. Podwodny dron Huilong może zmienić oblicze bitwy

Najnowsze doniesienia dotyczące tajwańskiego bezzałogowego pojazdu podwodnego Huilong wzbudziły znaczne zainteresowanie zarówno w kręgach wojskowych, jak i technologicznych. Wszystko przez niedawną publikację tajwańskiego dziennika Liberty Times Net, wedle którego ta zaawansowana platforma może posiadać znacznie bardziej zaawansowane bojowe możliwości, niż do tej pory sądzono. Jest to o tyle ważne, że Huilong jest w pełni tajwańskim dronem, który powstał we współpracy tajwańskiego Narodowego Instytutu Nauki i Technologii Chung-Shan (NCSIST) oraz Lungteh Shipbuilding i nie jest jedynie tworem na papierze. Przeszedł bowiem ostatnio bardzo ważne praktyczne testy, a wykonane podczas nich zdjęcia przedstawiły interesujące szczegóły dotyczące jego przyszłej roli w operacjach morskich.

Military enthusiasts have captured photos of Taiwan’s domestically developed "Huilong" unmanned underwater vehicle (UUV) with torpedo tubes, revealing potential combat capabilities. pic.twitter.com/uBZ3AAGbCN — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) October 24, 2024 Obejrzyj nagranie na x.com

Wedle najnowszych informacji Huilong ma dwie rury torpedowe, które są umieszczone na dziobie jednostki, co wreszcie jednoznacznie potwierdziło, że ten dron może korzystać z torped do zwalczania wrogich okrętów. Nie jest to wprawdzie maszynka do siania zniszczenia na lewo i prawo, bo choć ma 30 metrów długości i 6 metrów szerokości, to wypiera tylko około 100 ton. Z drugiej jednak strony ten bezzałogowiec był do tej pory rozpoznawany, jako platforma testowa do weryfikacji postępów naukowo-technicznych, a teraz niespodziewanie wystąpił w wersji uzbrojonej. To sugeruje, że Huilong odznacza się wysokim poziomem modułowości, a sama konstrukcja platformy oferuje elastyczność w zakresie przyszłych zastosowań – zarówno wojskowych, jak i cywilnych.

W miarę jak globalne zainteresowanie bezzałogowymi okrętami podwodnymi rośnie, dron Huilong może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości wojny morskiej, jako że jest to najpewniej zaawansowana i wszechstronna platforma, dzięki swojej modułowości. Same postępy Tajwanu w tej dziedzinie odzwierciedlają szerszą zmianę w kierunku autonomicznych technologii i bezzałogowych sprzętów w strategii wojskowej, gdzie pojazdy bezzałogowe mogą zwiększać zdolności zarówno rozpoznawcze, jak i bojowe, jednocześnie minimalizując ryzyko dla personelu.