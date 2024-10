Windows 11 24H2 – nowości i zmiany, które warto znać

Aktualizacja 24H2 to największa, jaką Windows 11 otrzymał w bieżącym roku, a zarazem pierwsza, gdy zdecydowano się na jedną dużą rocznie. Rozwiązanie to ma swoje zalety, ale także wady. Wadami są problemy, których doświadcza wielu użytkowników. Piszę o nich w innych tekstach. Tutaj skupiam się na nowościach, które mają za zadanie podnieść komfort używania systemu. Obejmuje to również zmiany i wycofane rozwiązania.

Jak zmienia Windows aktualizacja 11 24H2?

Zacznijmy od rzeczy fundamentalnych. Pierwsza – Microsoft zmieni jądro Windows z języka programowania C na język Rust. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Druga – właśnie ze względów bezpieczeństwa szyfrowanie dysku twardego i funkcja Bitlocker są automatycznie aktywowane dla nowych instalacji w przyszłości, gdy wykona się pełną, ponowną instalację systemu Windows 11 24H2 na komputerze.

Trzecia – aktualizacja nie jest możliwa do zainstalowana na maszynach nie spełniających wymagań systemu. To oczywiście w sytuacji, gdy za pomocą kilku sztuczek zdołało się go na nim zainstalować. Jeśli używasz komputera z procesorem Arm, potrzebujesz co najmniej wersji Arm 8.1 dla 24H2. Nie możesz dokonać aktualizacji na komputerach ze starszymi wersjami.

fot.: WindowsLatest

Funkcja AI Recall była z radością ogłoszona przez Microsoft, jednak wzbudziła wiele kontrowersji, gdyż jej działanie za bardzo przypominało szpiegowanie. Toteż nie wprowadzono jej, ale jest ona rozwijana i prawdopodobnie wejdzie w życie dopiero w przyszłości. A co z samym Copilotem? Microsoft pierwotnie chciał zintegrować swojego asystenta SI bezpośrednio z systemem, jednak zrezygnował z tego. Dlatego Copilot teraz dostępny jako aplikacja w sklepie Microsoft Store. Ta wersja jest nieco ograniczone – nie może dostosowywać ustawień systemowych w systemie Windows 11, tak jak planowano.

Zmiany napotykamy w interfejsie. Menu szybkiego dostępu zostało zmienione i otrzymało nowe przyciski do nawigacji. Użytkownik może w końcu przypinać aplikacje bezpośrednio do paska zadań za pomocą przeciągania i upuszczania, jak było to w Windows 10. Jeśli używasz zintegrowanej kopii zapasowej systemu Windows, możesz teraz również synchronizować ustawienia dźwięku między komputerami. W przypadku podpinania smartfona pojawia się nowy pasek boczny, co usprawnia obsługę.

Wraz w aktualizacją 24H2 pojawia się możliwość przenoszenia i kopiowania plików w Eksploratorze Windows za pomocą paska adresu – po prostu przeciągając i upuszczając. Microsoft dokonał również zmian w menu kontekstowym. Ikony u góry są teraz oznaczone, co znacznie ułatwia ich używanie. W ustawieniach systemu uproszczona zostaje konfiguracja VPN, a ekran blokady może wyświetlać więcej informacji – jak bieżące dane o ruchu drogowym czy wiadomości finansowe. Dzięki temu jego dostosowanie jest bardziej elastycznie.

Komputery z monitorami HDR mogą używać nowych obrazów HDR w systemie Windows 11. Jeśli używasz komputera Copilot+, otrzymujesz nawet dynamiczne obrazy, które reagują na dane wejściowe i ruchy myszy. System Windows 11 zawiera również nową tapetę, którą możesz pobrać nawet bez wprowadzania 24H2.

Na tym nie koniec zmian. Kolejne to:

do menu kontekstowego dodano możliwość tworzenia i rozpakowywania archiwów w formatach ZIP oraz TAR;

zintegrowany z systemem Windows 11 24H2 klient Teams może teraz oferować prywatne czaty i współpracować równolegle z usługą Microsoft Teams, na przykład za pośrednictwem usługi Microsoft 365;

sudo – znane z systemów Linux rozwiązanie pozwala użytkownikom wykonywać polecenia w kontekście administratora bez konieczności zalogowania się jako administrator. Ale uwaga – jest domyślnie wyłączone. Najpierw musisz aktywować tę funkcję w ustawieniach programistycznych (System > Dla deweloperów);

Wi-Fi 7 – aktualizacja 24H2 wprowadza obsługę standardu Wi-Fi 7. Ale ma to sens tylko wtedy, gry router go wspiera;

Windows Protected Print Mode – system Windows lepiej współpracuje z drukarkami bez konieczności instalowania sterownika. Aby to zrobić, drukarki muszą obsługiwać Mopria.

Lista nowości jest spora i z pewnością należy je zaliczyć na plus dla Microsoftu. Szkoda tylko, że wdrażanie 24H2 nie idzie bezproblemowo. Mimo to warto spróbować, jak podniesie się komfort użytkowania Windows pod wprowadzeniu aktualizacji.