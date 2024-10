Zdjęcia Google staną się nowocześniejsze. Co się zmieni?

Zdjęcia Google zyskają kolejne ulepszenia

Google w końcu wypuścił stabilną wersję Androida 15. Wśród przygotowanych zmian znalazło się też kilka mniejszych dla aplikacji Zdjęcia Google. Ulepszono wyszukiwanie, które ma być teraz bardziej precyzyjne i szybsze, za co odpowie lepsza technologia rozpoznawania obrazu. Ponadto gigant usprawnił integrację z innymi swoimi apkami, co z kolei ułatwia np. udostępnianie zdjęć bezpośrednio z aplikacji Zdjęcia do innych usług. Jak widać, w tym wydaniu systemu tych nowości nie ma za dużo, ale nie ma co się załamywać – jak donosi Android Authority, większe zmiany są właśnie w przygotowaniu.

Zagłębiając się w najnowszą wersję Zdjęć Google na Androidzie, udało się dotrzeć do tego, nad czym pracuje firma. Po aktywacji ukrytych jeszcze zmian pojawił się nowocześniejszy interfejs użytkownika odtwarzacza wideo wraz z kilkoma nowymi elementami sterującymi. Nowy interfejs wygląda na bardziej dopracowany, zyskując oddzielne przyciski głośności, pauzy i pętli pod filmem. Obecnie przycisk pauzy nałożony jest na film, a przyciski sterowania głośności pojawiają się po prawej stronie. Przycisk pętli jest natomiast zupełną nowością i podczas oglądania filmu będziemy mogli włączać lub wyłączać tę funkcję wedle uznania.

W zaktualizowanym interfejsie pojawi się też nowy pasek wyszukiwania. Dzięki niemu będzie mogli sprawniej nawigować po różnych częściach filmu. Jego projekt zmienił się ze zwykłego, prostego paska w wersję kropkowaną, ponadto zapewniając też sprzężenie zwrotne podczas przewijania wideo, co ułatwia kontrolę nad tą czynnością. A skoro już przy przewijaniu jesteśmy, to po aktualizacji będziemy mogli również przewinąć film o pięć sekund w przód lub w tył dwukrotnie dotykając lewej albo prawej strony ekranu, co zapewni nam bardziej intuicyjne sterowanie.

Zmiany te udało się aktywować w wersji 7.4 aplikacji Zdjęcia Google i chociaż wymagało to trochę zabawy, to raczej nie będziemy musieli długo czekać na aktualizację. Na razie firma nic nie wspomina o tych ulepszeniach, dlatego trzeba jeszcze uzbroić się w trochę cierpliwości i zaczekać na to, aż Google udostępni nowe funkcje odtwarzacza wideo szerzej.