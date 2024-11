Tak szybkiej premiery serii Galaxy S25 raczej nikt się nie spodziewał

Kiedy zadebiutuje seria Galaxy S25?

Tegoroczne smartfony Galaxy S24 zaliczyły premierę w drugiej połowie stycznia i spodziewaliśmy się, że nadchodząca seria pojawi się w podobnym okresie. Najnowszy raport jednak temu przeczy, wskazując na jeszcze szybszy debiut, bo już w pierwszym tygodniu stycznia 2025 roku. Jeśli to prawda, Samsung może celować w premierę przed targami CES 2025, decydując się tym samym na dość nietypowe posunięcie, choć takowe pozwoliłoby mu wyprzedzić konkurencję, wprowadzając na globalny rynek pierwsze modele z nowym Snapdragonem. Chociaż chińscy producenci już pokazali nam kilka flagowców napędzanych przez Snapdragona 8 Elite, to są one wciąż dostępne jedynie w Chinach.

Datę premiery serii Galaxy S25 ujawniła ankieta wietnamskiego sprzedawcy, z której wynika, że przedsprzedaż na te smartfony ruszy już 5 stycznia. Modele S24 zostały zaprezentowane 17 stycznia i do regularnej sprzedaży trafiły tydzień później, więc można się spodziewać, że kolejna generacja zawita na sklepowe półki 13 stycznia. Oczywiście informacje w ankiecie nie gwarantują premiery 5 stycznia, ale wydaje się ona najbardziej prawdopodobna, bo Samsung zwykle zgrywa rozpoczęcie przedsprzedaży z debiutem urządzeń.

Dotychczasowe doniesienia zdradziły nam, że południowokoreański gigant nie planuje wielkich ulepszeń w swoich smartfonach. Drobne zmiany w konstrukcji Galaxy S25 i S25+ obejmą smuklejszy profil, natomiast ultraflagowiec przejdzie większą metamorfozę, zyskując zaokrąglone rogi oraz płaskie boki. Ponadto mówi się, że S25 Ultra będzie miał cieńsze ramki, przez co urośnie przekątna ekranu, chociaż konstrukcja ma być nie tylko cieńsza, ale też węższa.

Pod kątem specyfikacji dużo nie będzie się działo. Największą poprawę przyniesie chipset Snapdragon 8 Elite, którego wczesne testy wskazują na 45% wzrost szczytowej wydajności procesora, 44% wzrost efektywności energetycznej i 40% poprawę zarówno wydajności GPU, jak i efektywności energetycznej. Chipset będzie zapewne nieco zmodyfikowany przez wzgląd na wersję „For Galaxy”, zoptymalizowaną specjalnie pod kątem flagowców Samsunga. Niestety tutaj należy wspomnieć, że wciąż nie mamy pewności, czy faktycznie cała seria będzie napędzana przez ten układ – może go dostać tylko S25 Ultra, podczas gdy pozostałe modele sięgną po procesor Samsung Exynos 2500/MediaTek Dimensity 9400.

Jeśli doniesienia o przyspieszonej premierze okażą się prawdziwe, to grudzień przyniesie nam znacznie więcej informacji. Wydaje się jednak, że największe ulepszenia znów będą stały po stronie oprogramowania, bo One UI 7 ma wprowadzić kolejne funkcje sztucznej inteligencji.