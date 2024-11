Huawei zapowiada rewolucję w przesyłaniu plików między urządzeniami

Huawei chwali się nową funkcją przesyłania plików

HarmonyOS Next to zupełnie nowa odsłona systemu operacyjnego Huawei. Chodzi nie tylko o sporo ulepszeń, jakie firma przygotowała w tej generacji, ale przede wszystkim o jądro oprogramowania, bo te zostało zbudowane zupełnie niezależnie od niezależnie od Google’a, a to oznacza całkowity brak obsługi aplikacji na Androida. Ten zdecydowany krok jest oficjalnym i jednocześnie ostatecznym odcięciem się od zachodnich rozwiązań. Jednymi z pierwszych urządzeń, które trafią na rynek z nowym HarmonyOS, będą modele z serii Mate 70 oraz Mate X6.

Oprogramowanie przynosi ze sobą nowe podejście projektowe o nazwie „Pure HarmonyOS”. Huawei skoncentrował się na atrakcyjności wizualnej i płynności, wykorzystując wciągające efekty świetlne, animacje oparte na grawitacji i symetrię osi centralnej. W interfejsie znajdziemy dynamiczne tapety, inteligentne zegary cyfrowe i płynną integrację motywów. Ekran blokady dostosowuje estetykę do pogody, położenia zegara i efektów świetlnych, aby interakcje były najbardziej naturalne. Architektura „Star Shield” to zmiana skupiona na bezpieczeństwie. Huawei w HarmonyOS Next kładzie nacisk na prywatność, zapewniając bardziej rygorystyczne zarządzanie uprawnieniami, przechowywaniem danych na urządzeniu i zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi.

Zaktualizowany asystent XiaoYi oparty został na modelu Pangu AI, oferuje więc głębszą integrację sztucznej inteligencji z głosem, gestami i skrótami paska nawigacyjnego. HarmonyOS Next przynosi wzrost płynności działania urządzenia na poziomie 30% i o 20% niższe zużycie energii w komunikacji między modułami oprogramowania. Tym, co również zmieni się w tej wersji systemu, będzie sposób udostępniania plików. Z jednej strony użytkownicy dostaną dostęp do szyfrowanego udostępniania, co umożliwi ograniczenie dostępu do plików i blokowanie nagrywania ekranu. Z drugiej natomiast pojawią się zupełnie nowe sposoby przesyłania plików pomiędzy urządzeniami producenta.

Właśnie tę rewolucyjną metodę pokazał CEO Huawei Consumer Business Division, Richard Yu. Zaprezentował on ulepszony interfejs z nowymi funkcjami i sterowaniem gestami, skupiając się na przesyłaniu plików między urządzeniami właśnie przy pomocy gestów. Jak możemy zobaczyć na poniższym wideo, nie potrzeba nawet dotykać ekranu, by udostępnić plik dalej.

Proces przesyłania jest aktywowany poprzez gest zaciskania pięści, następnie należy przesunąć rękę nad inne urządzenie i rozprostować palce. Wygląda to po prostu jak przenoszenie niewidzialnej rzeczy z jednego ekranu i upuszczanie go na drugi. Tak czy inaczej, ten gest pozwala na bezdotykowe udostępnianie plików. Na nagraniu wygląda to świetnie, ale musimy poczekać do premiery urządzeń i pierwszych niezależnych testów, by przekonać się, jak to działa w praktyce. Na szczęście seria Mate 70 i składany Mate X6 zadebiutują już jutro.