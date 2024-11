Mapy Google ułatwią poruszanie się po mieście dzięki większej dokładności

Mapy Google z kolejną przydatną funkcją

W ubiegłym roku Mapy Google zostały zaktualizowane o nową funkcjonalność, przygotowaną pod kątem osób z niepełnosprawnościami. Gigant wprowadził bowiem możliwość wyznaczania tras dostępnych dla wózków inwalidzkich. Ta opcja dostępna jest w ustawieniach „Opcje podróży”. Dzięki temu można uzyskać trasę omijającą schody i w razie konieczności kierującą nas do wind. Taka funkcja jest również przydatna w przypadku, gdy poruszamy się z dużą ilością bagaży lub z dziecięcym wózkiem. Schody są też omijane na trasach rowerowych.

Nowość, którą teraz przygotował Google, nawiązuje właśnie do tej funkcji, ponieważ pokaże nam obecność schodów bezpośrednio podczas wyświetlania wskazówek dotyczących pieszej wędrówki. Niebieski znacznik schodów jest teraz zintegrowany bezpośrednio z kropkami. Wcześniej wskaźnik pokazywał się w warstwie mapy i nie był częścią wskazówek. W ten sposób Mapy Google pomogą nam omijać problematyczne trasy lub po prostu przygotują nas na to, co nas na nich czeka. Nowość jest już wdrażana na Androidzie i iOS, więc warto upewnić się, że mamy zaktualizowaną aplikację.

Jest to już kolejna zmiana, jaką gigant udostępnił w ostatnim czasie swoim użytkownikom. Wcześniej w tym miesiącu zapowiedziano większą integrację z Gemini, który pozwoli na korzystanie z funkcji chatbota bezpośrednio w aplikacji. Użytkownicy będą mogli „rozmawiać z Mapami Google, aby poprosić o wskazówki dotyczące rzeczy do zrobienia w określonych miejscach w okolicy lub mieście i otrzymywać listy restauracji, barów i innych pobliskich atrakcji, które zawierają recenzje zbierane przez lata”.

Ponadto pojawiły się ulepszenia związane ze świątecznym szałem zakupowym, a także łatwiejszy sposób na odkrywanie ciekawych miejsc w trasie. Funkcja „Odkrywaj wzdłuż swojej trasy” będzie pokazywać spersonalizowane sugestie atrakcji i ważnych lokacji na trasie naszej podróży. O ile wcześniej musieliśmy wyszukiwać takie miejsca samodzielnie, o tyle teraz apka zrobi to za nas, podsuwając sugestie, gdzie zjeść czy jaką lokalną atrakcję można zobaczyć podczas krótkiego przystanku. Oprócz tego w przygotowaniu jest większa personalizacja, przy pomocy nowych ikon pojazdów z możliwością dostosowania ich kolorów.