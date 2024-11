Długo wyczekiwane funkcje w końcu trafiają na Messengera

Messenger z aktualizacją

Firma Meta ogłosiła dzisiaj garść nowości dla Messengera, wszystkie związane są z połączeniami – audio i wideo. Ulepszenia należą do tych wyczekiwanych, ponieważ użytkownicy dopraszali się o nie od dawna. Pierwsza z nich w końcu wprowadzi lepszą jakość obrazu, bo zyskamy dostęp do połączeń wideo HD. Ta opcja będzie domyślnie włączona dla połączeń wykonywanych przez Wi-Fi, natomiast gdy będziemy chcieli porozmawiać na kamerce z wykorzystaniem danych komórkowych, sami musimy aktywować funkcję. W ustawieniach znajdzie się również funkcja tłumienia szumów tła i izolacja głosu. Wszystko po to, by „pomóc Ci wykonywać wyraźniejsze, lepszej jakości połączenia”.

Czytaj też: Apple wprowadził już RCS, więc Samsung przypomina o dużej wadzie pisania z użytkownikami iPhone’ów

Messenger zyska także funkcję dla tych, których rozmówca nie odbierze połączenia. W takiej sytuacji będziemy mogli nagrać wiadomość audio lub wideo, a wszystko, co trzeba będzie zrobić, to kliknąć opcję „nagraj wiadomość”.

Czytaj też: ColorOS 15 – sprawdź, kiedy Twój smartfon dostanie aktualizację

By urozmaicić rozmowy wideo, użytkownicy Messengera dostaną do dyspozycji funkcję Tła AI, która trafi do komunikatora „wkrótce”. Już sama nazwa wyjaśnia wszystko – sztuczna inteligencja wygeneruje nam tło na podstawie naszych wytycznych i podczas rozmowy za nami będzie wyświetlał się właśnie ten obraz. Jak twierdzi Meta, Tła AI „dodadzą trochę emocji do Twojej rozmowy”. Aby utworzyć tło, należy dotknąć ikony efektów, umieszczonej na pasku bocznym.

Ostatnia nowość zarezerwowana jest już dla użytkowników iOS. Posiadacze iPhone’ów będą mogli prosić Siri o wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Messengera, co znacznie ułatwi kontakty z bliskimi, zwłaszcza gdy mamy zajęte ręce.

Czytaj też: Apple znów łata iOS 18. Jak najszybciej zaktualizuj swojego iPhone’a

Jak zwykle nie może być różowo, ponieważ nie wszystkie ulepszenia trafią do Polski. Sztuczna inteligencja Meta AI nie jest dostępna na terenie Unii Europejskiej, więc to logiczne, że związane z nią nowości także będą poza naszym zasięgiem. Siri z kolei nie obsługuje języka polskiego, dlatego jeśli będziecie chcieli wykorzystać funkcję przygotowaną dla iPhone’ów, będziecie musieli wydać polecenie po angielsku.