Masz panele słoneczne? Rząd właśnie przyjął ustawę, o której powinieneś wiedzieć

Nowelizacja ustawy o prosumentach. Czy panele słoneczne zaczną bardziej się opłacać?

Nowe regulacje mają na celu zwiększenie rentowności i elastyczności instalacji prosumenckich, a to szczególnie poprzez modyfikacje w systemie net-billingu i wprowadzenie nowych opcji rozliczeniowych. Nowelizacja przynosi poprawki w wartościach depozytów, opcjach rozliczeniowych oraz procesach administracyjnych, a to akurat ma przynieść korzyści około 500000 prosumentom w Polsce. Najważniejsza zmiana dotknie tych prosumentów, którzy podłączyli się do sieci po 31 marca 2022 roku, bo ich wartość depozytu za energię oddaną do sieci wzrośnie o współczynnik 1,23.

Czytaj też: Ustawili panele słoneczne w pionie. Czy taka fotowoltaika ma w ogóle sens?

Taka zmiana ma na celu poprawę korzyści finansowych dla osób, które niedawno dołączyły do systemu, a gdyby tego było mało, w ramach zaktualizowanego systemu, uprawnieni prosumenci będą mogli odzyskać do 30% swojego depozytu. Według Pauliny Hennig-Kloski, Minister Klimatu i Środowiska, te zmiany mają na celu zwiększenie zysków prosumentów o około 25%, co uczyni inwestycje w odnawialne źródła energii bardziej atrakcyjnymi. Na tym jednak nie kończą się zmiany i nowości.

Czytaj też: Nowa technologia przełamuje bariery. Oto ekologiczne panele słoneczne, które zrewolucjonizują rynek

Z kolei tym prosumentom, którzy zarejestrowali się w sieci przed 1 lipca 2024 roku, rząd przyznał teraz możliwość wyboru między dwoma modelami rozliczeniowymi. Mogą wybrać model oparty na rynkowej cenie energii RCE, lub RCEm, który oblicza średnią miesięczną cenę energii. Ta elastyczność pozwala prosumentom dopasować model do swoich wzorców zużycia i celów finansowych, choć aktualnie nowi rejestrujący będą zobowiązani korzystać z systemu RCE. Dodatkowo, częstotliwość korekt cenowych w systemie RCEm zostanie uproszczona, a progi korekcyjne zostaną zmienione z 0,1% do 2%. To uproszczenie ma na celu zmniejszenie kosztów i uproszczenie procesu wyliczania.

Zdjęcie poglądowe paneli słonecznych na dachu

Czytaj też: Lecieć na dach i przestawiać?! Naukowcy znów uczą, jak ustawiać panele słoneczne

Nowelizacja ustawy o prosumentach obejmuje również przepisy wspierające przedsiębiorstwa wysokoenergetyczne, oferując im zniżki na zużycie energii elektrycznej do 85%. Ta ulga finansowa ma pomóc firmom w zarządzaniu kosztami operacyjnymi podczas procesu przechodzenia na bardziej ekologiczne formy uzyskiwania prądu. Procesy administracyjne również zostały zoptymalizowane, terminy zatwierdzania podłączeń energetycznych skrócone do 45 dni, a pozwoleń na budowę do 30 dni, co ma na celu przyspieszyć powstawanie nowych projektów energetycznych. Zważywszy na problemy z polskim przemysłem energetycznym, to tylko i wyłącznie dobre zmiany.