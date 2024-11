Pompa ciepła drogą do bankructwa? Prawda zaskoczy was podwójnie

Cała prawda o ogrzewaniu pompami ciepła. Fala dezinformacji dosłownie nas zalała

Pompy ciepła od lat stanowią istotny element transformacji energetycznej, obiecując efektywne ogrzewanie przy niskim wpływie na środowisko. Niespodziewanie ostatnie tygodnie przyniosły falę dezinformacji na temat tych urządzeń, które dyskredytują to, jak wielki potencjał ma w sobie typowa pompa ciepła. W Polsce temat zyskał dodatkowy rozgłos po ostrzeżeniach ze strony Stowarzyszenia Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), które wskazuje na manipulacje dotyczące kosztów eksploatacji, efektywności w chłodniejszym klimacie i integracji z fotowoltaiką. Innymi słowy, jeśli ostatnio dotarła do ciebie informacja, że pompa ciepła, to jeden wielki bubel, to powinieneś już o tym zapomnieć. Przynajmniej wedle prezesa PORT PC.

Czytaj też: Pompa ciepła, o jakiej każdy marzył. Jej bilans zwala z nóg

PORT PC ostrzega, że wiele artykułów przedstawiających pompy ciepła w negatywnym świetle opiera się na anonimowych opiniach osób bez odpowiedniej wiedzy technicznej. Krytyka dotyczy głównie kosztów eksploatacji, które w rzeczywistości są wyższe tylko w źle zaprojektowanych lub wadliwie zainstalowanych systemach. Taka akcja nastąpiła akurat w momencie, kiedy w głównym nurcie informacyjnym zaczęła pojawiać się też narracja wywyższająca tradycyjne formy ogrzewania, a w tym te z wykorzystaniem paliw kopalnych, co jest na rękę m.in. Rosji. Te wszystkie akcje mogą być niczym innym, jak częścią szerszej strategii powstrzymywania transformacji energetycznej, więc musimy podchodzić do nich bardzo ostrożnie i zdać się na rzetelne źródła oraz własny rozsądek.

Czytaj też: Czy pompa ciepła dla domu to dobry pomysł? Działa zimą, działa latem, chroni klimat, a to jeszcze nie wszystko

Pompa ciepła to urządzenie wykorzystujące energię cieplną z otoczenia, czyli z powietrza, gruntu lub wody, aby ogrzać budynek. Proces opiera się na cyklu termodynamicznym – pobrana energia cieplna jest przekształcana dzięki czynnikowi chłodniczemu i kompresorowi, a następnie przekazywana do systemu grzewczego. Efektywność pompy ciepła mierzy się współczynnikiem COP (Coefficient of Performance), a w sprzyjających warunkach, czyli np. przy umiarkowanych temperaturach zewnętrznych, pompa ciepła może dostarczać nawet cztery razy więcej energii cieplnej względem pobieranej energii elektrycznej. No, to po prostu robi wrażenie.

Czytaj też: Pompa ciepła, która tworzy parę wodną? Ameryka odsłania kulisy rewolucyjnego pomysłu

Musimy jednocześnie pamiętać, że pompa ciepła wymaga też pewnego standardu budynków do skutecznego działania. Mowa przede wszystkim o dobrej izolacji ścian, dachu i podłóg, ale swoje trzy grosze dorzuca do tego też zastosowanie podłogowego ogrzewania w miejscu tradycyjnych kaloryferów czy integracja pompy ciepła z dobrym systemem sterowania, czy panelami słonecznymi. Chociaż statystyki programu Czyste Powietrze za sierpień 2024 r. pokazują, że pompy ciepła cieszą się rosnącym zainteresowaniem mimo medialnych kontrowersji, to dla pełnego wglądu w potencjalne koszta najlepiej skontaktować się z kimś, kto taką pompę ciepła ma i podzieli się informacjami zarówno na temat swojego budynku, jak i wysokości samych rachunków.