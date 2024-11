Sigma prezentuje Wielką Czwórkę obiektywów stałoogniskowych z bagnetem RF

Sigma na ratunek aparatom APS-C Canona

W czerwcu Sigma zaprezentowała bardzo ceniony standardowy zoom 18-50 mm f/2.8 DC DN – o klasę albo i dwie lepszy od wszystkiego, co Canon miał do zaproponowania do aparatów APS-C. Niedługo później, we wrześniu, dołączył do niego kolejny zoom, tym razem 10-18 mm f/2.8 DC DN. Te dwa obiektywy były w stanie zaspokoić najpilniejsze potrzeby użytkowników aparatów RF-S. Na rynku wciąż jednak brakowało szkieł stałoogniskowych – a Sigma miała przecież swoją Wielką Czwórkę bardzo udanych jasnych obiektywów tego typu.

Worek z prezentami rozwiązał się dzisiaj, czyli 19 listopada 2024 roku, Sigma bowiem zaprezentowała bowiem właśnie wszystkie wspomniane wyżej szkła. Optycznie są to dokładnie te same konstrukcje, co dla innych systemów, lecz są poszerzone przy aparacie ze względu na większe wymiary bagnetu RF i oczywiście mają firmware przystosowany do specyficznych wymagań aparatów Canona.

Nazwa modelu 16 mm f/1.4 DC DN | Contemporary 23 mm f/1.4 DC DN | Contemporary 30 mm f/1.4 DC DN | Contemporary 56 mm f/1.4 DC DN | Contemporary Konstrukcja obiektywu 16 elementów 13 elementów 9 elementów 10 elementów w 13 grupach w 10 grupach w 7 grupach w 6 grupach Kąt widzenia 79,9° 60,5° 48,2° 26,9° Liczba listków przysłony 9 (przysłona kołowa) 9 (przysłona kołowa) 9 (przysłona kołowa) 9 (przysłona kołowa) Min. Przysłona f/16 f/16 f/16 f/16 Minimalna odległość ostrzenia 25 cm 25 cm 30 cm 50 cm Maksymalny współczynnik powiększenia 1:9.9 1:7.3 01:07 1:7.4 Średnica filtra φ67 mm φ52 mm φ52 mm φ55 mm Wymiary φ72,2 mm × 90,3 mm φ69,0 mm × 76,9 mm φ69,0 mm × 71,3 mm φ69,0 mm × 57,5 mm (Średnica x Długość) Waga 415 g 345 g 285 g 290 g Osłona przeciwsłoneczna LH716-01 LH554-01 LH586-01 LH582-01

Sigma 16 mm f/1,4 Sigma 23 mm f/1,4 Sigma 30 mm f/1,4 Sigma 56 mm f/1,4

O zaletach optycznych ww. szkieł nie ma co się rozpisywać – są doskonale znane. Sigmę 23 mm f/1.4 testowaliśmy na naszych łamach w wersji z bagnetem E, Sigma 56 mm f/1.4 jest dość powszechnie uważana za najlepsze i najostrzejsze szkło o tej ogniskowej dla aparatów APS-C, Sigma 16 mm mimo upływu lat broni się znakomicie i ma doskonały stosunek ceny do jakości. Najgorzej zestarzała się Sigma 30 mm f/1.4, ale i ta nie ma w systemie Canona żadnej konkurencji choćby zbliżonej klasą.

Wszystkie obiektywy otrzymały dostosowane do bagnetu RF algorytmy sterowania AF, zoptymalizowany protokół komunikacyjny pozwalający na szybkie ogniskowanie Servo AF, oraz wbudowane profile korekcji aberracji w aparacie. Nie zabrakło także uszczelnionego bagnetu.

Cena i dostępność

Planowana data rozpoczęcia sprzedaży i sugerowana cena detaliczna:

12 grudnia 2024

SIGMA 30 mm f/1.4 DC DN | Contemporary – 1590 zł

SIGMA 56 mm f/1.4 DC DN | Contemporary – 1890 zł

23 stycznia 2024