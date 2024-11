Struktura jądrowa bez tajemnic. Pomogły kontrolowane zderzenia

Co istotne, zastosowane podejście powinno sprawdzić się także w przypadku innych jąder atomowych, co wskazuje na mnogość jego zastosowań. Te będą szczególnie owocne w przypadku jąder, które wciąż pozostawały słabo poznane, nawet pomimo prób poznawania ich sekretów. Kluczową rolę w ostatnich eksperymentach odegrał akcelerator cząstek RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider), który znajduje się na wyposażeniu Brookhaven National Laboratory. Poza samym kształtem jądra naukowcy byli w stanie określić nawet mniej oczywiste aspekty, takie jak różnice między jego trzema głównymi osiami.

Publikacja na ten temat została zamieszczona w Nature. Jej autorzy podkreślają, że ich wysokoenergetyczna metoda idealnie sprawdza się jako uzupełnienie dla dotychczas stosowanych, niskoenergetycznych. Mając dowód na to, że takie rozwiązanie przynosi oczekiwane efekty, fizycy będą mogli przejść do praktycznych jego zastosowań. Wśród nich można wymienić kwestie takie jak wskazywanie, które atomy najprawdopodobniej ulegną rozszczepieniu, zrozumienie, jak ciężkie pierwiastki powstają za sprawą kolizji gwiazd neutronowych czy też wykazanie, w jakich okolicznościach dochodzi do egzotycznego rozpadu cząstek.

Struktura jądrowa atomów może być badane z wykorzystaniem wysokoenergetycznych kolizji. To podejście idealne do uzupełnienia wiedzy dostarczanej dzięki dotychczas stosowanym metodom

Jak dodają członkowie zespołu badawczego 99,9% widocznej materii, z której składamy się my sami (nie wspominając o całych planetach czy gwiazdach) gwiazdy i planety kosmosu, wchodzi w skład jąder w centrum atomów. Z tego względu gromadzenie informacji na temat tych struktur będzie kluczowe dla wyjaśnienia podstawowych zagadnień dotyczących wszechświata. A to przecież bardzo fundamentalne kwestie, które mają przełożenie na wszystko, co nas otacza.

Ważnym aspektem ostatnich postępów jest to, że wdrożone rozwiązanie ma przynieść skutki w odniesieniu do innych jąder – także nietypowych. Zalicza się do nich na przykład te o identycznej całkowitej liczbie protonów i neutronów, ale różnych proporcjach każdego typu. Efekty wprowadzonych zmian powinny więc być bardzo znamienne dla kilku różnych dziedzin.