Wiele smartfonów straci dostęp do Android Auto. Google wycofuje wsparcie

Masz smartfon z takim systemem? Pożegnaj się z Android Auto

Chociaż niedawno Google wydał Androida 15, to wiele osób na całym świecie wciąż korzysta ze starszych wersji oprogramowania. Im starszy Android, tym takie użytkowanie smartfona robi się coraz bardziej problematyczne, ze względu na brak wsparcia dla wielu aplikacji, nie wspominając już o tym, że najczęściej wiąże się to także z brakiem wsparcia dla zabezpieczeń. Dlatego warto zacząć myśleć o zakupie nowszego modelu, zwłaszcza jeśli jest się kierowcą i korzysta się z Android Auto na smartfonie z Androidem 8 lub starszym.

Właśnie dla tych urządzeń zostało właśnie wycofane wsparcie. Po otwarciu aplikacji zobaczymy powiadomienie z informacją: „Ten telefon nie obsługuje już Androida Auto”. Nie żadne zaskoczenie, ponieważ technicznie rzecz biorąc, od lata tego roku do uruchomienia tej aplikacji potrzebny był Android 9 lub nowszy, ponieważ Google zaktualizowało swoje minimalne wymagania. Mimo to użytkownicy Androida 8 mogli z niego korzystać przez kilka kolejnych miesięcy. Ta taryfa ulgowa właśnie się skończyła.

Google po raz pierwszy zaktualizowało wymagania systemowe dla Androida Auto z Androida 6 do Androida 8 w lipcu 2022 r., a następnie zwiększyło je do Androida 9 w lipcu tego roku. Choć funkcje aplikacji w zasadzie dobrze działają na starszym oprogramowaniu, gigant z Mountain View nie może wiecznie wspierać tak leciwych wersji. Konieczność obsługi starszych systemów operacyjnych uniemożliwia wdrażanie aktualizacji i nowych funkcji, ponieważ tylko nowsze urządzenia i wersje systemów mogą obsługiwać niektóre z nich.

Oczywiście istnieją sposoby na obejście wyświetlanego w Android Auto powiadomienia i kontynuowanie korzystania z aplikacji. Wciąż można zejść do starszej wersji i zablokować automatyczne aktualizacje. Tylko że jest to rozwiązanie tymczasowe. Przez jakiś czas będzie można używać aplikacji, ale w końcu Google będzie wymagać nowszej wersji Android Auto, by uzyskać do niej dostęp. Jest to więc najwyższy czas, by zacząć rozglądać się na nowszym smartfonem. Jeśli lubicie korzystać z jednego modelu przez lata, tutaj najlepszym wyborem będą modele Google Pixel albo Galaxy S24, które dostały 7-letnie wsparcie aktualizacji. Z bardziej budżetowych propozycji idealną opcją wydaje się Galaxy A16 ze wsparciem przez 6 lat.