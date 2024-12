Android 16 umożliwi Gemini kontrolowanie Twojego smartfona

Android 16 – jakie zmiany przyniesie?

W pierwszej wersji deweloperskiej kolejnego Androida udało się już odnaleźć kilka ciekawych nowości, jakie mogą trafić w ręce użytkowników w przyszłym roku. Mogą, ale nie muszą, bo na tak wczesnym etapie nic nie jest przesądzone. Tak czy inaczej, Android 16 ujawnił istnienie zmiany o nazwie „Funkcje aplikacji”. Funkcjonalność ta ma umożliwić Gemini „wykonywanie działań w imieniu użytkowników w aplikacjach”.

Już wcześniej odkryto, że Gemini będzie wkrótce umożliwiał użytkownikom ustawianie przypomnień w aplikacji Samsung Reminders za pośrednictwem rozszerzenia. Funkcja ta może jednak pozwolić Gemini na dostęp do innych usług. Android Authority zagłębił się w to bardziej, odkrywając kilka innych rozszerzeń w przygotowaniu, a wszystkie zdają się prowadzić do Funkcji aplikacji w Androidzie 16. Jeśli odpowiednio aktywuje się rozszerzenia w aplikacji Gemini, ta będzie w stanie wykonywać różnorodne czynności, m.in. ustawianie alarmów w Samsung Zegar, usuwanie notatek w Notatkach czy aktualizowanie zadań w Samsung Reminders. Wszystkie te opcje korzystają z Androida 16, więc po aktualizacji platformy Gemini mógłby wykonywać te zadania bez dodatkowych rozszerzeń.

Serwis wyodrębnił z aplikacji Samsung Reminder następujące kategorie i funkcje w nich zawarte, jakie w przyszłości będzie mógł obsługiwać Gemini. Żadna z tych funkcji nie jest obecnie aktywna, więc nie ma również pewności, czy finalnie będą one obsługiwane.

Przeglądarka

Dodaj zakładkę (Utwórz, Znajdź zakładki, Znajdź karty, Pobierz historie, Pokaż witrynę)

Karta (Aktualizuj zakładkę)

Kalendarz

Utwórz wydarzenie

Wydarzenie (Znajdź wydarzenia, Aktualizuj wydarzenie)

Kamera

Skanuj dokument

Zrób zdjęcie

Zegar

Alarm (Utwórz alarm, Utwórz timer)

Wzorzec dnia (Znajdź alarmy, Znajdź timery, Ustaw pole wzorca dnia, Ustaw pole listy wzorców dnia, Ustaw pole zerowe wzorca dnia, Aktualizuj alarm, Aktualizuj timer)

E-mail

Konto (Utwórz wersję roboczą wiadomości e-mail)

E-mail (Znajdź konta, Znajdź wiadomości e-mail, Wyślij wiadomość e-mail, Aktualizuj wiadomość e-mail)

Pliki

Plik (Znajdź pliki)

Mapy

Wyszukaj wskazówki

Znajdź (kierunki, miejsca)

Lokalizacja

Godziny otwarcia

Miejsce

Trasa

Wiadomości

Znajdź wiadomości

Przekaż wiadomość dalej

Wiadomość (Odpowiedz na wiadomość, Wyślij wiadomość)

Muzyka

Utwórz osobistą playlistę

Znajdź elementy muzyczne

Aktualizacja osobistej listy odtwarzania

Udostępnianie w pobliżu

Znajdź urządzenia w pobliżu

Urządzenie w pobliżu

Udostępnij pliki pobliskim urządzeniom

Notatki

Folder (Utwórz, Znajdź)

Uwaga (Utwórz, Znajdź)

Aktualizuj folder

Kontakty

Utwórz kontakt

Znajdź kontakt

Aktualizuj kontakt

Telefon

Akceptuj połączenie

Dodaj do listy blokowanych

Dzwonienie

Rejestr połączeń

Wyszukiwanie rejestru połączeń

Zdjęcia

Album (Utwórz album, Znajdź albumy, Znajdź elementy multimedialne, Element multimedialny, Ustaw filtr elementu multimedialnego, Wyprostuj element multimedialny, Aktualizuj album, Aktualizuj element multimedialny)

Zadania

Utwórz (kategoria zadania, zadanie)

Znajdź (Kategorie zadań, Zadania)

Zadanie (kategoria zadania, kategoria zadania aktualizacji, zadanie aktualizacji)

Wideo