One UI 7 z ulepszonymi procedurami. Twój smartfon wyręczy Cię w kolejnych czynnościach

Beta One UI 7 Odkrywa przed nami kolejne nowości

Smartfony mogą nas już wyręczyć w wielu czynnościach, a producenci cały czas dbają, by takich funkcji jedynie przybywało. Samsung Routines to prosty sposób na tworzenie potężnych automatyzacji na urządzeniu za pomocą instrukcji „jeśli, to”. Funkcja została zintegrowana już z wieloma usługami producenta, ale One UI 7 uczyni ją jeszcze przydatniejszą, ponieważ aktualizacja przyniesie aż 32 nowe działania, takie, jak przełączanie ochrony przed przypadkowym dotknięciem, przenoszenie obrazów do folderu Kosz, blokowanie Bixby podczas gier, uzyskiwanie statusu podłączonego urządzenia Bluetooth, uzyskiwanie aktualnej temperatury zewnętrznej i wiele innych.

Rutyny znajdziemy w Ustawieniach > Tryby i procedury > Procedury, a po włączeniu, jedyne co musimy zrobić, to dodać warunki wyzwalające procedurę w bloku „jeśli”, a następnie w bloku „wtedy” dodać działania, które ta procedura wykona. Podstawowa lista obejmująca takie działania, jak aktywny tryb, określony czas lub miejsce wydaje się nie zmieniać w One UI 7, jednak oprócz tego Samsung znacznie rozszerzył dostępność dodatkowych opcji. Nowość została znaleziona przez użytkownika Reddita FragmentedChicken, który testując One UI 7 na Galaxy S24 zauważył 32 nowe akcje.

Oto lista nowych procedur w Rutynach

Opcje zaawansowane:

Dostosuj datę i godzinę

Uzyskaj szczegóły z danych

Jeśli- w przeciwnym razie

Wyświetlacz:

Ochrona przed przypadkowym dotknięciem

Adaptacyjny odcień koloru

Funkcje:

Przeczytaj tekst na głos

Galeria:

Przenieś obrazy do kosza

Udostępnij obrazy

Pokaż obrazy

Gry:

Zablokuj Bixby podczas gier

Blokuj automatyczną jasność podczas gier

Zablokuj panel krawędziowy podczas gry

Dostawać:

Uzyskaj status Android Auto

Uzyskaj poziom naładowania baterii

Uzyskaj status Bluetooth

Uzyskaj status ładowania

Połącz się z urządzeniem Bluetooth

Pobierz aktualny tryb

Pobierz datę i godzinę

Uzyskaj status danych mobilnych

Uzyskaj status oszczędzania energii

Pobierz ostatnie zrzuty ekranu

Uzyskaj status trybu dźwięku

Uzyskaj status Wi-Fi

Uzyskaj siłę sygnału Wi-Fi

Dźwięki i wibracje:

Normalizacja głośności

Wibracja podczas dzwonienia

Pogoda:

Pobierz informacje o aktualnej wilgotności

Pobierz aktualną pogodę

Uzyskaj informacje o prawdopodobieństwie opadów deszczu

Uzyskaj informacje o prawdopodobieństwie opadów śniegu

Sprawdź temperaturę

Samsung usunął procedurę Bixbi – „Uruchom szybkie polecenia” oraz zmienił nazwę „Głośność głosu Bixby” na „Głośność asystenta AI”. Warto jednak pamiętać, że są to zmiany wprowadzane w wersji beta, więc w stabilnej aktualizacji, jaka pojawi się w przyszłym roku, funkcja może coś stracić lub zyskać.