One UI 7 rozszerzy dostępność jednej z najlepszych funkcji audio z Galaxy Z Fold 6

Kolejna nowość odkryta w beta One UI 7

Słuchając muzyki na słuchawkach, często można doświadczyć niezbyt przyjemnych wahań głośności utworów. Co prawda niektóre usługi pokroju Spotify mają wbudowane funkcje normalizacji głośności, co eliminuje ten problem, ale nie w każdym serwisie jest taka opcja. W dodatku nie wszyscy słuchają też utworów z takich platform i wciąż mają muzykę po prostu wgraną na urządzenie. Wówczas jedyną opcją na poradzenie sobie z problemem nieregularnej głośności multimediów jest ręczna regulacja poziomu głośności podczas przełączania muzyki.

Posiadacze tegorocznych składanych Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 już takiego problemu nie mają, ponieważ Samsung udostępnił im funkcję „Normalizacja głośności” razem z aktualizacją One UI 6.1.1. Zapobiega ona nagłemu zbyt głośnemu lub zbyt cichemu dźwiękowi podczas odtwarzania multimediów. Polega więc na tym, że One UI automatycznie obniża lub zwiększa głośność multimediów, by utrzymać stały poziom ich głośności i uchronić nas przez występującymi czasem wahaniami poziomu dźwięku.

Jak się szybko okazało, było to ekskluzywne ulepszenie zarezerwowane jedynie dla tych urządzeń, bo żaden inny smartfon Galaxy nie dostał tej nowości. W tym roku One UI 6.1.1 zostało szerzej udostępnione, obejmując swoim zasięgiem nie tylko składaki. Nie wiemy więc dlaczego normalizacja głośności nie znalazła się wśród tych zmian. Tak czy inaczej, One UI 7 to naprawi, bo już w pierwszej wersji beta na nią natrafiono. Odkrycia dokonał jeden z użytkowników Reddita i z powodzeniem uruchomił funkcję na swoim Galaxy S24.

Ustawienia dźwięku w One UI 6.1 (po lewej) i One UI 7 beta (po prawej) na Galaxy S24

Z racji, że beta nowej generacji nakładki dostępna jest jedynie dla tegorocznych flagowców, trudno powiedzieć, które jeszcze modele będą mogły korzystać z Normalizacji głośności. Galaxy S24 są pewniakami i to samo tyczy się również nadchodzącej serii Galaxy S25, ale będziemy musieli poczekać na szersze udostępnienie testowej wersji One UI 7, by dowiedzieć się, które ze starszych urządzeń także zyskają tę nowość. By ją uruchomić, należy wejść w Ustawienia > Dźwięki i wibracje > Jakość dźwięku i efekty. W One UI 7 będzie też można przełączać tę funkcję naciskając i przytrzymując dowolne miejsce suwaka głośności w panelu Szybkie ustawienia, bo to wyświetli nam okno dialogowe „dźwięk i efekt”, oszczędzając trochę klikania.

Warto jeszcze wspomnieć, że w One UI 6.1.1 pojawiła się jeszcze inna funkcja audio, którą pokochali użytkownicy składaków – wzmocnienie dialogów. Ona również nie wyszła poza te modele i najwyraźniej Samsung nie ma na razie takich planów, bo w testowej wersji One UI 7 jej nie zauważono. Na szczęście beta potrwa jeszcze przez długi czas, więc istnieje szansa, że później Samsung ją wprowadzi.