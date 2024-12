Apple szykuje kolejne innowacyjne funkcje zdrowotne dla AirPodsów

Kolejne generacje AirPodsów od Apple’a dostaną znacznie więcej funkcji monitorowania zdrowia

W AirPodsach Pro 2 dostępne są już nowe funkcje ochrony zdrowia, zapowiedziane jeszcze podczas WWDC, a wprowadzone w ramach iOS 18.1. Dzięki niej słuchawki mogą wzmacniać dźwięki u osób z łagodnymi lub umiarkowanymi wadami słuchu, służąc jako aparat słuchowy. Dzięki opracowanym rozwiązaniom, funkcja Ochrona słuchu pomoże zminimalizować ekspozycję na hałas z otoczenia, nie zmieniając przy tym sygnatury docierających do uszu dźwięków. Ta funkcja, pomimo swojej przydatności, ma niestety ograniczoną dostępność. Tym razem nie jest to jednak wina Apple’a, a organów regulacyjnych w konkretnych regionach, bo do szerszego ich udostępniania konieczne jest uzyskanie odpowiednich certyfikatów.

W międzyczasie gigant z Cupertino szykuje już coś nowego. W najnowszym wydaniu biuletynu Power On, Mark Gurman z Bloomberga, przybliżył nam kilka planów firmy w zakresie rozwoju funkcji zdrowotnych dla AirPodsów. Nie jest to pierwszy raz, kiedy o tym słyszymy, więc wydaje się to coraz bardziej prawdopodobne. Według raportu, Apple pracuje obecnie nad szeroką gamą funkcji zdrowotnych, w tym monitorowaniem pracy serca, czujnikiem temperatury i nowymi sensorami, które będą śledzić „szeroką gamę pomiarów fizjologicznych”. Spośród tych wszystkich, firma najmocniej koncentruje się na rozwijaniu sensora odpowiedzialnego za śledzenie pracy serca.

Chociaż wewnętrzne testy wykazały, że Apple Watch jest już w stanie podawać dokładniejsze informacje o tętnie, to w przypadku AirPodsów Apple jeszcze nie zaszedł tak daleko. Niestety o pozostałych ulepszeniach raport nie wspomina w szczegółach, więc nie wiemy, na jakim etapie jest z nimi gigant. Gurman twierdzi jednak, że zobaczymy je w nadchodzących latach, w tym także na pokładzie AirPodsów Pro 3 w 2025 roku.

Przy okazji Gurman przypomniał też jeszcze jedną plotkę – Apple znów pracuje nad kamerami dla słuchawek. Ten projekt został podobno anulowany już wcześniej, ale najwyraźniej gigant go reanimował, przy okazji wzrostu zainteresowania rozwojem produktów powiązanych ze sztuczną inteligencją. Jest to ponoć priorytetowy projekt dla zespołów AI i tych od AirPodsów, choć nie ma co się spodziewać, że taka nowość szybko zawita do słuchawek – zajmie to jeszcze kilka lat. Mimo wszystko są to ciekawe informacje, pokazujące, w jaki sposób Apple widzi przyszłość wearables w kolejnych latach.