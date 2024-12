Beta iOS 18.3 już dostępna dla wszystkich. Jednak lepiej wstrzymać się z tą aktualizacją

iOS 18.3 – co nowego?

Apple dopiero co wydał aktualizację iOS 18.2, wprowadzającą sporo zmian i ulepszeń, choć większość z nich przeznaczona została na amerykański rynek, ponieważ dotyczy Apple Intelligence. W UE nowości było mniej, ale wciąż można zaliczyć je do tych przydatnych, bo dają m.in. możliwość wyboru domyślnej aplikacji do wysyłania wiadomości i połączeń, co z kolei pozwala użytkownikom iPhone’ów na jeszcze większą dowolność na swoim urządzeniu. Oprócz tego pojawiły się mniejsze zmiany, poprawki błędów i optymalizacje systemowe.

Skoro iOS 18.2 trafił już w ręce właścicieli smartfonów, czas zacząć spoglądać w kierunku kolejnego wydania. iOS 18.3 pojawi się w stabilnej wersji dopiero w pierwszych miesiącach 2025 roku, ale już teraz można go testować. Warto jednak trochę się z tym wstrzymać, ponieważ w przeciwieństwie do innych wersji beta, na wersję beta 2 trzeba będzie poczekać prawie miesiąc. Jeśli więc natraficie na jakiś mniejszy lub większy błąd, jego poprawka zostanie wydana dopiero w drugim tygodniu stycznia, o ile w ogóle się wtedy pojawi.

Jeśli chodzi o nowości, jakie zostaną udostępnione w ramach iOS 18.3, te w większości są jeszcze nieznane. Na razie publiczna beta dodaje obsługę robota odkurzającego – użytkownicy robotów odkurzających będą mogli sterować swoimi robotami odkurzającymi za pomocą aplikacji Home firmy Apple. Ponadto Apple zaktualizował ikony Camera Control do nowego Dark Mode. Stabilne wydanie powinno zawierać znacznie bogatsze, bo zgonie z doniesieniami, pojawią się ulepszenia dla asystentki głosowej Siri oraz rozszerzona dostępność Apple Intelligence, choć nie ma co oczekiwać, że sztuczna inteligencja dotrze wtedy do Polski.

iOS 18.3 zawita na iPhone’y w okolicach lutego, trzeba więc uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości. W tym samym czasie gigant wyda również iPadOS 18.3, watchOS 11.3, macOS Sequoia 15.3, visionOS 2.3 oraz aktualizację dla tvOS. Zgodnie z oczekiwaniami, Apple Intelligence zawita na teren Unii Europejskiej dopiero w ramach iOS 18.4, czyli w okolicach kwietnia, niedługo przed oficjalną prezentacją możliwości iOS 19.